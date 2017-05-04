В Липецке пройдет фестиваль народного танца

Фестиваль «В гостях у Форсунов» пройдет в Липецке в седьмой раз.

5 мая в доме культуры «Рудничный» состоится VII городской фестиваль-конкурс народного танца «В гостях у Форсунов». Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в нём примут участие индивидуальные исполнители, дуэты и хореографические коллективы.

Всего на сцену выйдет более 200 липецких танцоров: из творческих коллективов ДК «Рудничный», ДК «Шахтинский», ЦРТДиЮ «Советский», детских садов №110 и №127, ДШИ №1, № 3 и № 12, школы № 77. На суд компетентного жюри будут представлены более 40 концертных номеров. Зрители увидят русские, цыганские, гуцульские, белорусские, украинские и другие народные танцы.

Фестиваль-конкурс проводится в семи возрастных категориях. Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами и памятными значками. Организаторами конкурса предусмотрено гран-при «За сохранение и развитие русского танца».