Мечты «Ельца» о Кубке России разбились за 9 минут до финального свистка

Команда Юрия Адоньева вынуждена покинуть турнир.

Футбольный клуб «Елец» выбыл из розыгрыша Кубка «Черноземья», уступив в ответном матче в гостях нововоронежскому «Атому» - 0:2.

Напомним, что первая встреча в Воронеже закончилась минимальной победой ельчан – 1:0, однако отстоять добытое преимущество команда Юрия Адоньева не смогла.

Шансы у «Ельца» были. Нулевой счет держался вплоть до 68-й минуты. Затем игрок хозяев Илья Грузнов ударом головой после навеса с фланга сравнял счет по сумме двух матчей.

Но до дополнительного времени дело не дошло. Хозяева поля, в прошлом сезоне выигравшие чемпионат «Черноземья», организовали еще одну результативную атаку: Антон Мамонтов ворвался в штрафную ельчан и прострелил с правого фланга точно на ногу Дмитрию Сапельникову, которому оставалось только не промахнуться - 2:0. Играть в основное время оставалось всего 9 минут…

Отметим, что не последнюю роль в поражении «Ельца» сыграли кадровые проблемы команды. Так, человек-гол Ринат Тимохин не смог принять участие в матче из-за травмы.

«Атом» сыграет в полуфинале с «Металлургом-ОЭМК» из Старого Оскола, который в четвертьфинальной стадии выбил из розыгрыша «Тамбов-М» - 1:0 дома и 1:1 в гостях.

Другую пару полуфиналистов составили «Спартак» (Россошь) и «Химик-2» из Новомосковска. Игры пройдут 17 и 31 мая.



Фото сайта ФК "Елец"

