Общество

25 минут назад

В Липецке автоинспекторы приняли роды

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#роды #ГИБДД
В Липецке автоинспекторы приняли роды

Новорожденная девочка передана врачам.

Сегодня в Липецке инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Виктор Баурин и лейтенант полиции Евгений Корабельников приняли роды.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на площади Революции к несшим службу полицейским обратился водитель автомобиля. Взволнованный мужчина сообщил, что у его жены, находящейся в салоне машины, начались преждевременные роды.

Полицейские в экстренной ситуации не только приняли роды, но и сумели совладать с возникшими осложнениями.

В дальнейшем новорожденная девочка была передана подоспевшим специалистам перинатального центра. Малышка чувствует себя удовлетворительно и вместе с мамой готовится к выписке».



180
#роды #ГИБДД

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