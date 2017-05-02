В Липецке автоинспекторы приняли роды

Новорожденная девочка передана врачам.

Сегодня в Липецке инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Виктор Баурин и лейтенант полиции Евгений Корабельников приняли роды.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на площади Революции к несшим службу полицейским обратился водитель автомобиля. Взволнованный мужчина сообщил, что у его жены, находящейся в салоне машины, начались преждевременные роды.

Полицейские в экстренной ситуации не только приняли роды, но и сумели совладать с возникшими осложнениями.

В дальнейшем новорожденная девочка была передана подоспевшим специалистам перинатального центра. Малышка чувствует себя удовлетворительно и вместе с мамой готовится к выписке».