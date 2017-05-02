В Липецке ужесточены правила продажи алкоголя

В закон внесены изменения.

Депутаты областного Совета Липецкой области по представлению главы региональной администрации внесли ряд корректив в правила продажи спиртного. Документ принят в канун майских праздников и уже вступил в силу.



Главными переменами в законе Липецкой области от 29 декабря 2012 года стало уточнение предприятий торговли, попадающих в зону ответственности при продаже спиртного. Теперь торговать пивом и прочим пищевым алкоголем имеют право исключительно стационарные торговые объекты. Таким образом, продавать спиртное официально запретили всем нестационарным павильонам, киоскам, ларькам и кафе. Установили дополнительные требования и к предприятиям общественного питания. Кафе с залами обслуживания посетителей запрещено торговать алкоголем, если вход в них расположен со стороны двора или торца жилого дома.



Кроме того, отдельно прописали ограничения для предприятий на случай проведения по соседству массовых общественных мероприятий. Теперь на время самой акции, а также за два часа до и на два часа после, алкоголь запрещено продавать в радиусе 100 м от точки действа.