Общество

сегодня, 14:08

В Липецке ужесточены правила продажи алкоголя

6 950
#продажа #алкоголь #закон
В Липецке ужесточены правила продажи алкоголя

В закон внесены изменения.

Депутаты областного Совета Липецкой области по представлению главы региональной администрации внесли ряд корректив в правила продажи спиртного. Документ принят в канун майских праздников и уже вступил в силу.

Главными переменами в законе Липецкой области от 29 декабря 2012 года стало уточнение предприятий торговли, попадающих в зону ответственности при продаже спиртного. Теперь торговать пивом и прочим пищевым алкоголем имеют право исключительно стационарные торговые объекты. Таким образом, продавать спиртное официально запретили всем нестационарным павильонам, киоскам, ларькам и кафе. Установили дополнительные требования и к предприятиям общественного питания. Кафе с залами обслуживания посетителей запрещено торговать алкоголем, если вход в них расположен со стороны двора или торца жилого дома.

Кроме того, отдельно прописали ограничения для предприятий на случай проведения по соседству массовых общественных мероприятий. Теперь на время самой акции, а также за два часа до и на два часа после, алкоголь запрещено продавать в радиусе 100 м от точки действа.
6 950
#продажа #алкоголь #закон

Комментарии (6)

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нонка

2 минуты назад
Самогонщик. , а можно мне заместо депутатов и главы
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Вера

8 минут назад
Почему не запретят продажу алкоголя по забегаловкам и пивным едриссня поганая
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Самогонщик.

11 минут назад
Пусть эти депутаты вместе с главой отсосут у меня ! Гоню и пью исключительно чистый самогон.
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Нет

26 минут назад
Wowa, гаражи не попадают под запрет. Там стационарный обьект и вход не со двора.)))))
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Гость

47 минут назад
Когда же поймут, что это бесполезные правила продажи алкоголя!!!Кому надо будет выпить, купит заранее!
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Wowa

сегодня, 14:21
Я, конкретно, не понял. Это, чё, в гаражах спиртное больше не будет продаваться?
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