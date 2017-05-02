В Липецке пройдет финал фестиваля патриотической песни «Крылья Победы»

Гала-концерт состоится 3 мая.

3 мая в городском дворце культуры состоится областной фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни «Крылья Победы», посвященный Дню Победы в ВОВ. Победители отборочных туров соберутся на заключительный этап и исполнят песни военных лет и современные песни, отражающие события 1941-1945 годов.



Как сообщили в областном управлении культуры, отборочный тур прошел 21 апреля в Городском Дворце культуры.



Участниками фестиваля-конкурса стали самодеятельные исполнители, любительские вокальные коллективы учреждений культуры, учебных заведений, предприятий, авторы-исполнители. Отбор проходил в двух возрастных категориях: младшая (до 18 лет) и старшая (от 18 лет). Финал (гала-концерт) фестиваля-конкурса состоится 3 мая в 16.00.



Основной целью проведения фестиваля организаторы считают сохранение и популяризацию песен, отражающих героическую историю России.







