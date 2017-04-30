Впечатляющий старт «Ельца» в первенстве «Черноземья»

Ельчане в 1-м туре отправили три безответных мяча в ворота «Олимпика» из Новой Усмани.

ФК «Елец» успешно стартовал в первенстве «Черноземья», на домашнем искусственном поле ФОК «Виктория» победив «Олимпик» из Новой Усмани – 3:0.

И это при том, что в составе «Ельца» не смогли выйти на поле лидеры команды: лучший бомбардир Ринат Тимохин и хавбек Александр Молодцов, получивший ушиб головы в прошлом матче на Кубок «Черноземья» с нововоронежским «Атомом».

Но и в их отсутствие у «Ельца» нашлись свои герои: счет уже на 21-й минуте открыл ударом в «девятку» воспитанник ташкентского «Пахатакора» Игорь Рогованов, в прошлом году выступавший в составе чемпиона Липецкой области «Родника» из Паршиновки, а зимой побывавшего на просмотре в главной команде области «Металлурге».

Минимальный счет держался вплоть до последних 15 минут матча, а затем Дмитрий Лаврищев удвоил преимущество хозяев после флангового прострела, а Вадим Окорочков на 80-й минуте добил в сетку мяч, метавшийся по чужой штрафной – 3:0.

Убедительное начало сезона команды Юрия Адоньева требует продолжения – в следующую, субботу, 6 мая ельчане проведут первый матч на выезде в Лисках против «Локомотива».

Напомним, что дублеры липецкого «Металлурга» днем ранее в первом туре «Черноземья» уступили в Орле – 1:4.

ФК «Елец» - Олимпик (Новая Усмань) - 3:0 (1:0)

Голы: Рогованов, 21 (1:0). Лаврищев, 76 (2:0). Окорочков, 80 (3:0).

ФК «Елец»: 16. Одиноков. 2. Пашкин (23. Н.Иванов, 62). 3. Беляков. 13. Исаков. 19. А.А.Ролдугин (к). 4. Хмелевской. 8. Рогованов. 14. Андрияхин. 15. Окорочков. 10. Ю.Гусев (12. Паламар, 77). 11. Лаврищев.

«Олимпик»: 1. Мадыкин. 2. Вахрушев. 3. Логвинов. 4. Соков. 7. Л.Павлов (20. Иконников, 75). 8. В.Васильев (21. Мамутов, 46). 10. Южаков (к). 17. Худяков (9. Ливенцев, 66). 22. Азаров (13. Колпачёв, 51). 23. Скрыпников. 24. Борсяков (11. Зубрицкий, 58).

Предупреждения: Пашкин, 53 (грубая игра). Андрияхин, 84 (несп.пов.) - Мамутов, 53 (несп.пов.).

Судьи А. Боровченков (Щёкино), Д. Джабборов (Рыльск), А. Иглина (Тамбов). Инспектор А. Ковалёв (Тамбов).



29 апреля. Елец. Стадион ФОК Виктория. 300 зрителей.



Фото сайта ФК "Елец"

