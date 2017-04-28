Более 500 выпускников узнали, как получить 100 баллов на ЕГЭ

В парке Победы завершилась акция «Сто баллов для победы».

Завершилась акция «Сто баллов для победы» в Липецкой области, посвященная Году экологии в России. Акция стартовала 4 апреля и закончилась только сегодня.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в акции приняли участие более 500 выпускников Липецкой области. В рамках акции «Сто баллов для победы» в Липецкой области прошли мастер-классы и открытые уроки для старшеклассников от выпускников прошлых лет, которые получили высокие баллы на ЕГЭ по географии и биологии, а также иные мероприятия.

Так, в Воловском районе ребята оказали помощь в уборке территории Никольского храма. Они выскребли всю прошлогоднюю траву, вырубили поросли кустарника. Кроме того, выпускники высадили на территории села липовую аллею, а также посадили семена сосны на территории школьного питомника.

Выпускники из Грязинского района провели экологические субботники под девизами «Чистота и красота радует и вдохновляет», «Сделай полезное для других». Ребята убирали пришкольные территории, берега рек Матыра, Воронеж, парки. Кроме того, участники акции посадили деревья около памятников погибшим односельчанам, а на пришкольном участке посадили саженцы яблонь.

Выпускники Данковского района приняли активное участие в проведение экологического субботника. Они привели в порядок территорию, прилегающую к школам и вместе с родителями принимали участие в посадке деревьев. Молодые деревца были высажены взамен старых вырубленных и в сквере возле школы, а также по улицам города и села. А еще выпускники школы села Бигильдино изготовили плакат, посвященного году экологии и провели флешмоб, посвященный году экологии, на открытом воздухе вместе с учащимися начальных классов.

Танцевальный флешмоб прошел и на школьной площадке в Добровском районе.

В рамках акции «Сто баллов для победы» в Долгоруковском районе проведены заседания круглых столов, классные часы, выпускники подготовили плакаты, посвященные году экологии в России. А эстрадная группа провела благотворительный марафон «Творчество против недуга» в помощь больным детям и детям с ОВЗ.

В Становлянском районе в рамках акции выпускники поучаствовали в целом ряде мероприятий. Были проведены акции «Память поколений», «Покормите птиц!», «Чистый родник», «Открытый урок «УСПЕХА», флешмоб «Шанс», Экологический субботник-2017.

27 апреля, в заповеднике «Галичья гора» прошло мероприятие «Эколог – профессия настоящего и будущего» для выпускников следующего года. В рамках мероприятия школьники, ориентированные на сдачу ЕГЭ по биологии и географии, встретились со специалистами-экологами.



Завершилась акция «Сто баллов для победы» в Липецкой области сегодня в Парке Победы Липецка.Там прошла операция «Зеленый подарок», в рамках которой начальник управления образования и науки Липецкой области Сергей Косарев, выпускники текущего года, управление лесного хозяйства Липецкой области и администрация парка посадили «Аллею выпускников». Подобные аллеи появились и в ряде муниципалитетов региона.

Напомним, в этом всероссийская акция «Сто баллов для победы» стартовала 4 апреля в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. Всероссийскую акцию открыл глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. В этом году акция «Сто баллов для победы» будет посвящена Году экологии в России.

Всероссийская акция «Сто баллов для победы» стартовала в апреле 2015 года в Санкт-Петербурге. Тогда более 50 регионов Российской Федерации приняли участие в акции. А в 2016 году к акции присоединились порядка 70 субъектов РФ.

Главная задача акции – снять эмоциональное напряжение с будущих выпускников и их родителей, помочь им найти способы преодоления психологической нагрузки и объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих силах, у каждого есть шанс получить высокий балл на ЕГЭ.