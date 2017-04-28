сегодня, 14:34
В автобусной скандалистке узнали чиновницу мэрии
Начальник отдела финансирования управления казначейского исполнения бюджета департамента финансов администрации Липецка признала себя в героине видеозаписи.
Кто-то из читателей GOROD48, комментируя ситуацию, признал в агрессивной пассажирке сотрудницу департамента финансов мэрии, начальника отдела финансирования управления казначейского исполнения бюджета. Впрочем, на удивление GOROD48, чиновница легко пошла на контакт и рассказала, что побудило ее нахамить водителю.
По ее словам, она спешила на работу. Однако автобус двигался крайне медленно, чем вызвал всеобщий гул неодобрения.
- На записи четко слышно, как водитель в ответ на мое замечание говорит, что едет так, как хочет. Он кланялся всем столбам и «зебрам». Я бы сказала, что у автобуса была скорость катафалка в похоронной процессии, - говорит чиновница.
Сотрудница мэрии признает тот факт, что водитель вывел ее из состояния равновесия. И все бы ничего, если бы он не стукнул ее по руке в тот момент, когда она потянулась к лотку с деньгами, чтобы забрать свои 17 рублей, оплаченные за проезд.
- В автобусе видеокамера установлена так, что этот момент не попал на запись. Мне было крайне неприятен сам факт физического со мной контакта. И я сорвалась. Это была спонтанная неконтролируемая эмоция. Да, я так не должна была себя вести. Но я сказала слова, за которые мне стало впоследствии стыдно.
Впрочем, липчанка считает, что из всего нужно выносить уроки. И она благодарит водителя автобуса, который научил ее контролировать эмоции и ни при каких обстоятельствах не выходить из себя.
Ромик
Пасажир.
ррррр
ррррр
Ооо
ПОЗДРАВЛЯЮ
Конечно она
Оо
согласен
а какое