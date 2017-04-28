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В автобусной скандалистке узнали чиновницу мэрии

43 2298
#скандал
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В автобусной скандалистке узнали чиновницу мэрии

Начальник отдела финансирования управления казначейского исполнения бюджета департамента финансов администрации Липецка признала себя в героине видеозаписи.

Размещенный на GOROD48 видеоролик со скандалисткой из липецкого автобуса стал чрезвычайно популярным. Запись женщины, возмущенной черепашьей, на ее взгляд, скоростью движения, а затем покинувшей салон с угрозами в адрес водителя: «Скотина, тварь поганая! Я тебя найду!», просмотрели на GOROD48 более 15 тысяч человек, а на Ютубе - более 50 тысяч.

Кто-то из читателей GOROD48, комментируя ситуацию, признал в агрессивной пассажирке сотрудницу департамента финансов мэрии, начальника отдела финансирования управления казначейского исполнения бюджета. Впрочем, на удивление GOROD48, чиновница легко пошла на контакт и рассказала, что побудило ее нахамить водителю.

По ее словам, она спешила на работу. Однако автобус двигался крайне медленно, чем вызвал всеобщий гул неодобрения.

- На записи четко слышно, как водитель в ответ на мое замечание говорит, что едет так, как хочет. Он кланялся всем столбам и «зебрам». Я бы сказала, что у автобуса была скорость катафалка в похоронной процессии, - говорит чиновница.

Сотрудница мэрии признает тот факт, что водитель вывел ее из состояния равновесия. И все бы ничего, если бы он не стукнул ее по руке в тот момент, когда она потянулась к лотку с деньгами, чтобы забрать свои 17 рублей, оплаченные за проезд.

- В автобусе видеокамера установлена так, что этот момент не попал на запись. Мне было крайне неприятен сам факт физического со мной контакта. И я сорвалась. Это была спонтанная неконтролируемая эмоция. Да, я так не должна была себя вести. Но я сказала слова, за которые мне стало впоследствии стыдно.

Впрочем, липчанка считает, что из всего нужно выносить уроки. И она благодарит водителя автобуса, который научил ее контролировать эмоции и ни при каких обстоятельствах не выходить из себя.


43 2298
#скандал
2

Комментарии (43)

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Ромик

2 минуты назад
Люди, отстаньте от женщины, а также от водителя... В нашей жизни редко получается обойтись без ругани, что больше всего пугает....
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Пасажир.

3 минуты назад
Это корманица шмыньдя , она кошельки и мобильники по автобусам тырит! Не знал что она в мерии работает!
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ррррр

5 минут назад
Очень часто езжу по одному маршруту с этом дамой и не раз наблюдала как она пох амски разговаривает и с водителем и пасажирами
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ррррр

5 минут назад
Очень часто езжу по одному маршруту с этом дамой и не раз наблюдала как она пох амски разговаривает и с водителем и пасажирами
ответить

Ооо

6 минут назад
Пускай теперь оболочку меняет перекрашивается, линзы контактные вставляет и прикид как у бомжа. Ато узнавать будут
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ПОЗДРАВЛЯЮ

8 минут назад
и её на хренахуярили
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Конечно она

11 минут назад
Реальная хамка нельзя оскорблять водителя
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Оо

11 минут назад
а какое, вот именно они сами правила пишут но наверное не читают что написали или их это не волнует.
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согласен

13 минут назад
Марго,
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а какое

14 минут назад
Хороший день, она имела право забирать деньги!!!! По правилам Департамента-бери билет и шуруй в департамент-пиши заявление, аргументируй чем недоволен, и по истечении 10 дней можешь получить назад свои деньги. Чинуши ведь сами это написали. ...Блин, а чёж она на трамвае не поехала_Аралабы. почему он только по рельсам едет?)))))
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