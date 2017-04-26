Корпоративный фильм «Сплав» Группы НЛМК победил в международном конкурсе World's Best TV & Films

Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Евросоюза, впервые в своей истории стала лауреатом престижного международного конкурса World's Best TV & Films, в котором ежегодно соревнуются производители телевизионной, документальной, образовательной и рекламной видеопродукции более чем из 50 стран мира.

25 апреля 2017 года на церемонии награждения в Лас-Вегасе (США) корпоративный фильм «Сплав» получил бронзовые медали сразу в двух номинациях: «Внутренние коммуникации» (Internal Use) и «Связи с общественностью» (Public Relations).

Премьера фильма «Сплав» состоялась в мае 2016 года. Идея фильма - показать отличие Группы НЛМК от других металлургических компаний: несмотря на расстояния, разницу культур и стремлений - это единая, уникальная команда профессионалов, объединенных одной общей целью - быть лучшими в своей отрасли. В фильме нет актеров - в съемках участвовали только сотрудники НЛМК.

Фильм стал одним из элементов коммуникационной кампании #ОДНАКОМАНДА, которая сплотила сотрудников из более 20 предприятий Группы НЛМК в семи странах мира. Ядром кампании стал международный конкурс видео-приветствий Группы НЛМК, в котором приняло участие около 400 работников компании из разных стран мира.

В 2016 году фильм «Сплав» стал победителем конкурса Cannes Corporate Media & TV Awards. Его наградили премией «Серебряный Дельфин» в номинации «интегрированные коммуникации» (Integrated Communications), сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.