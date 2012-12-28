Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
В России
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36 минут назад
В Анапе вспыхнул крупный природный пожар
«Пожару присвоен повышенный ранг сложности номер три», — сказано в сообщении. Отмечается, что в его тушении задействованы 43 спасателя и 14 единиц техники.
Пожар вспыхнул днем в воскресенье, 30 августа, в плавнях Анапы в районе Чембурки и охватил площадь около 10 гектаров, рассказала глава города-курорта Светлана Маслова. Из-за возгорания пришлось ограничить движение по федеральной трассе.
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