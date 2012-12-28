В Липецкой области сухо и до +24

Температура остается чуть ниже нормы.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять усиливающийся антициклон в Баренцевом море – ожидается понижение температуры, без существенных осадков.Среднесуточные температуры составят 15-16 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, ночью 4-9 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12, днем от +19 до +24.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +20 до +22 градусов.День 26 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градусов тепла.