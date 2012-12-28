Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Сегодня в Липецке: День поцелуя, борьба за бензин и липчане стали намного смелее в своих мечтах
Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +24
Температура остается чуть ниже нормы.
Среднесуточные температуры составят 15-16 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, ночью 4-9 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12, днем от +19 до +24.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +20 до +22 градусов.
День 26 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 2 градусов тепла.
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