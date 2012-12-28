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В России
44
36 минут назад

Лантратова предлагает увеличить срок добровольного погашения долга в РФ

Пяти рабочих дней для решения этого вопроса недостаточно.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила увеличить срок добровольного погашения долга после получения постановления судебного пристава. Она считает, что пяти рабочих дней недостаточно.

Омбудсмен часто получает жалобы от граждан, которые сталкиваются с необоснованным взысканием исполнительского сбора. По действующему закону у человека есть пять рабочих дней на уплату долга после получения документа от пристава.

Как считает Лантратова, этого срока «катастрофически не хватает». Даже если должник оплачивает задолженность вовремя, платеж может задержаться из-за проверок в банках, казначействе или при обработке данных приставами.

В связи с этим разработан законопроект, который предлагает продлить срок добровольного исполнения требований с пяти до десяти рабочих дней. Омбудсмен уже направила этот документ и официальное письмо в ФССП России. Лантратова также предложила создать межведомственную рабочую группу для дальнейшей доработки документа, — передает Bfm.ru.
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