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В России
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43 минуты назад
Квалифицированные иностранцы заплатили в России налогов на 81 млрд
В 2025 году ВКС получили 69,4 тыс. разрешений на работу. Это рекорд за всё время действия программы с 2010 года. Чаще всего иностранцы приезжают из Китая (39%), Туркмении, Индии и Турции. При этом доля ВКС из Узбекистана взлетела за год в пять раз (достигнув 3%).
Это отличная возможность снизить дефицит высококвалифицированных кадров на российском рынке труда, сказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Также миграция стимулирует промышленное развитие и экономический рост, добавил он.
За 2025 год ВКС могли заплатить 22–28 млрд рублей налогов, допустил независимый экономист Андрей Бархота. В 2026-м он прогнозирует сумму 24–30 млрд.
При этом с 1 марта 2027 года будут действовать новые требования по зарплате — 717 тыс. рублей в месяц для большинства ВКС (сейчас — 750 тыс. за квартал). Это может как положительно повлиять на поступления по НДФЛ, так и снизить число предприятий, готовых за такие деньги трудоустраивать иностранцев.
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