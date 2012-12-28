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сегодня, 14:16

В Татарстане произошло ДТП с пассажирским автобусом

В Алексеевском районе Татарстана легковая машина столкнулась с микроавтобусом. Несколько человек обратились за медицинской помощью.

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Алексеевском районе Татарстана, есть пострадавшие, — сообщили в региональном управлении СК России.

По предварительным данным, 50-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу, в результате произошло столкновение. Несколько человек обратились за медицинской помощью, — передает РБК.

Судя по видео региональной прокуратуры, микроавтобус оказался в кювете. В результате аварии нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь, — сообщили в следственном комитете России по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается необходимая документация, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших, допрашиваются участники аварии и очевидцы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выезжал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. Организована процессуальная проверка.
ДТП
авария
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