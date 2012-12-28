Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
За главный приз «Металлургических вечеров» НЛМК боролись сотрудники из пяти городов России
В России
59
сегодня, 14:16
В Татарстане произошло ДТП с пассажирским автобусом
В Алексеевском районе Татарстана легковая машина столкнулась с микроавтобусом. Несколько человек обратились за медицинской помощью.
По предварительным данным, 50-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу, в результате произошло столкновение. Несколько человек обратились за медицинской помощью, — передает РБК.
Судя по видео региональной прокуратуры, микроавтобус оказался в кювете. В результате аварии нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь, — сообщили в следственном комитете России по Татарстану.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается необходимая документация, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших, допрашиваются участники аварии и очевидцы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выезжал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. Организована процессуальная проверка.
0
0
0
0
0
Комментарии