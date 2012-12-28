Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Справлявших нужду на площади Героев мужчин задержали с помощью СОБРа
Происшествия
Стрелок из Тракторного помещен под домашний арест
Происшествия
Двое парней напали в лесу на полицейских
Происшествия
Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Общество
Минобороны сообщило о новых перехватах БПЛА над Липецкой областью
Происшествия
Водителям приготовиться — 1 августа в части города перекроют движение
Общество
Липчанка сильно сожгла ноги чистящим средством
Здоровье
53-летнего мужчину убило током
Происшествия
Сегодня в Липецке: грубость и высокомерие работодателей, мутные схемы с зарплатой
Общество
Полицейские помогли пострадавшей в ДТП пожилой паре
Происшествия
Читать все
Пять курганов в Липецкой области включены в перечень выявленных объектов культурного наследия
Общество
Елец станет галерей под открытым небом
Общество
Липчанин отдал за «БМВ» 3 350 000 рублей и остался ни с чем
Происшествия
21-летняя ельчанка лишились 59 000 рублей после «продления договора связи»
Происшествия
С пятницы на неделю меняется схема движения у памятника Танкистам
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Автомеханик взял за ремонт «БМВ» 85 000 рублей, но к работе так и не приступил
Происшествия
Грязинец пригласил случайную знакомую домой, а она его обокрала
Происшествия
За месяц и неделю усманец дважды попался пьяным за рулём
Происшествия
Добринец угрожал сестре гранатой
Происшествия
Читать все
В России
107
сегодня, 15:26
1

Мошенники разработали схему для обмана таксистов

У водителей выманивают номер банковской карты.

Мошенники разработали новую схему обмана, жертвами которого становятся водители такси, — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Злоумышленники оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС», — говорится в публикации.

Уточняется, что после этого мошенники авторизуются в приложении банка и крадут деньги, — передает РИА Новости.

Как отметили киберполицейские, такая схема может применяться и против других работников сферы услуг. Они еще раз призвали никогда никому не сообщать номер карты, CVC-код и персональные данные.
мошенничество
такси
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
степа
сегодня, 16:33
придуманная новость...фейк. таксистов не провести
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить