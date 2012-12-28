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В России
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сегодня, 15:26
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Мошенники разработали схему для обмана таксистов
У водителей выманивают номер банковской карты.
«Злоумышленники оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС», — говорится в публикации.
Уточняется, что после этого мошенники авторизуются в приложении банка и крадут деньги, — передает РИА Новости.
Как отметили киберполицейские, такая схема может применяться и против других работников сферы услуг. Они еще раз призвали никогда никому не сообщать номер карты, CVC-код и персональные данные.
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