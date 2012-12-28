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В мире
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39 минут назад
Испания выиграла Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании одолела Аргентину и стала новым чемпионом мира по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Нью-Йорке и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес после передачи Нико Уильямса.
Для Испании это вторая победа на мировых первенствах — первое золото «красная фурия» завоевала в 2010 году. По количеству титулов испанцы сравнялись с Францией и Уругваем (по два чемпионства). Рекордсменом остается Бразилия (пять побед), за ней следуют Италия и Германия (по четыре), а также Аргентина (три).
Сборные Аргентины и Испании в ходе первого тайма финального матча чемпионата мира не смогли забить ни одного гола, тем самым установив антирекорд турнира для подобных игр. Во втором тайме командам также не удалось открыть счет.
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