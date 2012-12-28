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сегодня, 16:59
Число пострадавших в результате падения беспилотника на жилой дом в Подмосковье увеличилось до четырех
Количество пострадавших в результате падения беспилотника на частный жилой дом в подмосковном Егорьевске увеличилось до четырех.
«В результате падения беспилотника в Егорьевске на жилой частный дом, пострадали пять человек, трое взрослых и двое детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался», — сообщил Викулов.
Пострадавшие с ранениями и травмами различной степени тяжести доставлены в Егорьевскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался, — пишут «Известия».
Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Семье пообещали оказать всю необходимую материальную и иную поддержку.
Ситуация находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Воробьев ранее сообщил, что после атаки беспилотных летательных аппаратов в Егорьевске погиб шестимесячный ребенок. Падение беспилотника привело к возгоранию частного дома. При этом под завалами оказались люди, спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей.
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