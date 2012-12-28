Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
В России
73
сегодня, 12:11
В результате ДТП на МКАД пострадали три человека
Трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии на 59-м км МКАД.
«По предварительным данным, около 08:30 мск на 59-м км МКАД произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, пострадали 3 человека», — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в столичной ГАИ, на 59-м км внешней стороны МКАД водитель автомобиля Fiat совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Тонар» с последующим столкновением еще с одним автомобилем.
«В результате дорожной аварии пострадали водитель и два пассажира Fiat. Движение затруднено, выбирайте маршруты объезда», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, — передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии