ФАС напомнила нефтяным компаниям о недопущении необоснованного роста цен
ФАС призвала нефтяные компании не допускать необоснованного роста цен и не использовать иностранные ценовые индикаторы.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила руководителям нефтяных компаний письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты, — рассказали в пресс-службе регулятора.
«ФАС России напомнила компаниям о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов», — говорится в письме.
В настоящее время ФАС России и территориальные органы рассматривают в отношении участников рынка нефтепродуктов 11 дел в связи с нарушением Закона о защите конкуренции.
Ранее ФАС выпускала аналогичные рекомендации для предприятий нефтехимического сектора. Особое внимание служба уделила тому, что стоимость продукции не должна формироваться исходя из зарубежных цен, так как это может привести к завышению себестоимости.
Из-за рекордно высоких оптовых цен на бензин, быстро поднимавшихся летом и осенью 2025 года в результате внеплановых ремонтов на НПЗ, нефтяники выступали с предложением правительству ввести мораторий на обнуление демпфера. В октябре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не учитывается с 1 октября до 1 мая 2026 года.
