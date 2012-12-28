49 минут назад
В РФ продлили программу госгарантий по кредитам до 2026 года
Правительство России продлило возможность предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производственной деятельности до конца 2026 года.
Решение было утверждено главой кабмина Михаилом Мишустиным. Эта программа гарантирует выполнение компаниями своих обязательств по кредитам и облигациям, взятым на срок от трех до семи лет.
На сайте правительства сообщили, что такая мера снижает риски для кредиторов и делает инвестиции в стратегически важные отрасли более привлекательными. В федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 296 млрд рублей на эти цели.
Система предоставления гарантий для поддержки производственного сектора была введена в 2017 году. Она является частью комплекса мер по обеспечению стабильности экономики и продлевается ежегодно, — передает Bfm.Ru.
