В России
65
49 минут назад
Мошенники атакуют россиян с помощью смс-бомбинга
Мошенники стали атаковать россиян с помощью смс-бомбинга, когда на телефон жертвы в течение короткого промежутка времени поступает большое количество текстовых сообщений.
«Атака идет следующим образом: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается шквал СМС-сообщений с кодами подтверждения», — рассказали в сервисе.
В лаборатории добавили, что, когда жертва начинает паниковать, ей звонит мошенник, выдающий себя за сотрудника службы безопасности, и убеждает сообщить личные данные или перевести деньги на так называемый безопасный счет для якобы остановки взлома, — передает РИА Новости.
Отмечается, что для давления на россиян мошенники используют сайты, позволяющие массово отправлять СМС-сообщения на номера жертв. По данным сервиса, за первые четыре месяца 2026 года зафиксирован рост атак на сайты финансовых организаций, онлайн-торговли и других сервисов с авторизацией для клиентов — физических лиц, — добавляет «Газета.Ru».
«На многих ресурсах доля нелегитимной активности к формам авторизации и регистрации превышает 50% от общего числа обращений к ним», — уточнили в сервисе.
О новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники, выдавая себя за руководителей будущих жертв, создают в мессенджерах поддельные рабочие чаты и добавляют туда пользователя и якобы его коллег, стало известно 29 апреля. Отмечается, что в переписке они предлагают пройти «цифровизацию трудового стажа» для подтверждения персональных данных и получения доступа к «Госуслугам», — пишут «Известия».
