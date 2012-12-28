В России
65
49 минут назад

Мошенники атакуют россиян с помощью смс-бомбинга

Мошенники стали атаковать россиян с помощью смс-бомбинга, когда на телефон жертвы в течение короткого промежутка времени поступает большое количество текстовых сообщений.

Мошенники начали использовать СМС-бомбинг для атак на россиян, при котором на телефон жертвы за короткое время приходит большое количество сообщений, — сообщили в исследовательской лаборатории Servicepipe.

«Атака идет следующим образом: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается шквал СМС-сообщений с кодами подтверждения», — рассказали в сервисе.

В лаборатории добавили, что, когда жертва начинает паниковать, ей звонит мошенник, выдающий себя за сотрудника службы безопасности, и убеждает сообщить личные данные или перевести деньги на так называемый безопасный счет для якобы остановки взлома, — передает РИА Новости.

Отмечается, что для давления на россиян мошенники используют сайты, позволяющие массово отправлять СМС-сообщения на номера жертв. По данным сервиса, за первые четыре месяца 2026 года зафиксирован рост атак на сайты финансовых организаций, онлайн-торговли и других сервисов с авторизацией для клиентов — физических лиц, — добавляет «Газета.Ru».

«На многих ресурсах доля нелегитимной активности к формам авторизации и регистрации превышает 50% от общего числа обращений к ним», — уточнили в сервисе.

О новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники, выдавая себя за руководителей будущих жертв, создают в мессенджерах поддельные рабочие чаты и добавляют туда пользователя и якобы его коллег, стало известно 29 апреля. Отмечается, что в переписке они предлагают пройти «цифровизацию трудового стажа» для подтверждения персональных данных и получения доступа к «Госуслугам», — пишут «Известия».
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
