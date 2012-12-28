В России
83
сегодня, 10:48
Из-за атаки беспилотников в Севастополе погиб один человек и еще четверо пострадали
Из-за удара дрона в городе погиб человек, еще четверо пострадали, также была повреждена гражданская инфраструктура.
«На минувшей неделе Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак с применением БПЛА. Атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. Повреждения получили не менее 50 жилых домов», — отметил он.
В ночь на 26 апреля ВСУ направили на Севастополь около 100 беспилотников, атаку удалось отбить, но не обошлось без жертв и пострадавших, — передает ТАСС.
По словам Мирошника, из-за атаки дрона по автомобилю на одной из улиц города также погиб 43-летний мужчин, прибывшие медики пытались его реанимировать, однако спасти не смогли. Еще четверо мирных жителей получили ранения в других районах города, среди которых пожилые женщина и мужчина. При этом в настоящее время Брянская область находится в числе субъектов РФ, которые чаще всего подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Уточняется, что регион ежедневно атаковывали от 100 до 150 беспилотников.
Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в небе над городом были сбиты три воздушные цели, боевая работа продолжается. При этом накануне средства противовоздушной обороны и мобильные военные группы отразили атаку ВСУ, уничтожено 14 дронов. В ходе массированной атаки поврежден обелиск «Городу-герою Севастополю».
Также директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил, что примерно 200 частных и многоквартирных домов и порядка 100 транспортных средств получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь.
0
1
0
0
0
Комментарии