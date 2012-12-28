В Колумбии из-за взрыва погибли не менее 20 человек
"На данный момент в отчете зафиксировано 20 погибших среди гражданского населения - 15 женщин и 5 мужчин, все совершеннолетние; ранены 36 человек, из которых трое остаются в отделении интенсивной терапии", - написал глава региона в X. Он добавил, что пятеро пострадавших несовершеннолетних находятся вне опасности.
По словам Гусмана, произошедшее 25 апреля стало самым "жестоким и беспощадным нападением на гражданское население за последние десятилетия" в департаменте. Власти региона объявили трехдневный траур по погибшим. Совет правительства определяет меры безопасности и порядок оказания гуманитарной и психологической помощи семьям жертв.
Он напомнил, что взрыв сильно повредил дорожное полотно на Панамериканском шоссе: на месте происшествия образовался кратер объемом около 200 куб. м. Восстановление движения ожидается в течение шести часов.
