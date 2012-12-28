30 минут назад
Под Воронежем при атаке БПЛА повреждены три дома
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева.
По его данным, минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ над пригородом Воронежа и еще шестью районами области обнаружили, уничтожили и подавили 13 БПЛА.
"В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов поврежден фасад одного дома и остекление еще двух, а также автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередачи", - написал Гусев в Telegram-канале.
