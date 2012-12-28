Emirates возвращает прямые рейсы из Петербурга
Полёты из Пулково Emirates будет выполнять на широкофюзеляжных Boeing 777. Как со ссылкой на официальную информацию перевозчика сообщает «Петербургский дневник», рейсы запланированы на понедельники, среды, пятницы и воскресенья.
Время в пути до международного аэропорта Дубая составит восемь часов, а обратная дорога займёт чуть больше — 8,5 часа. Цены у Emirates стартуют от 45 тыс. руб. в одну сторону (речь идёт об экономклассе — Ред.). Перелёт туда и обратно обойдётся минимум в 65 тыс.
Российский «Аэрофлот» планирует высокую частоту рейсов: по понедельникам, вторникам и четвергам — три ежедневных вылета, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям — два.
Страны Ближнего Востока с 28 февраля закрывали своё воздушное пространство из-за конфликта в регионе.
