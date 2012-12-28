Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
56
34 минуты назад

В РФ за 10 месяцев на 43% выросло число предлагаемых к увольнению

В России с июня прошлого года на 43% увеличилось число рекомендованных к увольнению работников.

В России фиксируется рост числа сотрудников, которых планируется сократить. За десять месяцев число таких сотрудников увеличилось более чем на 40%, — передает РБК.

Число сотрудников российских предприятий, предполагаемых к увольнению, на 15 апреля составило 105 147 человек, — следует из данных Роструда.

Наибольшее число увольнений ожидается в Москве, в Московской, Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. Больше всего работников планируется уволить в сферах управления финансовой деятельностью, налогообложения; в больничных учреждениях, а также в органах государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера.

Уточняется, что в марте текущего года число предполагаемых к увольнению работников составляло 104 775 человек, в феврале — 100 397, а в июне прошлого года — 73 572 человека. Таким образом, за десять месяцев этот показатель вырос на 43%. Издание также отмечает, что данные на IV квартал 2025 года показывают, что за год число сокращённых сотрудников выросло на 59% — 32 600 человек против 20 500 годом ранее.

В Роструде также сообщили, что на 15 апреля в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели находились 82 394 человека. Больше всего таких работников в Чувашии и Башкортостане, а также в Челябинской, Свердловской и Ростовской областях. Согласно «Ведомостям», в марта этот показатель составлял 80 455 человек. В простое находились 40 010 человек (больше всего — в Курской, Белгородской и Московской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге), за месяц ситуация в этой области практически не изменилась.

Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на конец марта 2026 года составил 0,4% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет, что соответствует показателям марта прошлого года. Наибольший уровень безработицы зарегистрирован в Ингушетии (5,4%) Чечне (3,1%), Тыве (2,6%).

По данным Роструда на конец 2025 года, самыми востребованными профессиями в России считались швея, водитель автомобиля, монтажник, электрогазосварщик и врач
увольнение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить