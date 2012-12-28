Лежачая женщина оказалась взаперти в квартире с умершим сыном — на помощь пришли спасатели
Липецкая вечЁрка: взаперти с телом сына, подробности трагедии на Космонавтов и 56 дней без воды
Молодой липчанин оформил на себя семь банковских счетов, а их использовали для теневых операций
Директора фирмы по производству бумаги и картонной тары подозревают в хищении 93,8 миллиона рублей
В России
46
сегодня, 10:05
В Самаре беспилотник врезался в жилую высотку
В результате взрыва украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Самаре была повреждена крыша жилого дома и несколько квартир.
Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT.
По словам местных жителей, взрыв прогремел в 05:09 по московскому времени. Перед этим был слышен сильный гул. Очевидцы утверждают, что беспилотник летел на низкой высоте, после чего врезался в верхние этажи многоэтажки. Обломки упали на придомовую территорию, — пишет Lenta.ru.
Свидетели происшествия рассказали, что после удара часть крыши была «снесена», в воздухе появился дым. В домах напротив выбиты стекла ударной волной. В настоящее время территория вокруг здания оцеплена. Официальных комментариев пока не поступало.
«В результате атаки один из дронов врезался в многоэтажный дом на севере города. Повреждены минимум три квартиры на верхних этажах. Также осколками посекло автомобили», — говорится в сообщении.
Отмечается, что около многоэтажки в данный момент работают экстренные службы.
