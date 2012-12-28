сегодня, 12:03
В Киргизии опровергли сообщения о планах смены русскоязычных названий сел
Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил ввести временный запрет на переименование населенных пунктов, а не переименовать русскоязычные села.
«Вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями на повестке дня не стоит. Там обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект», — пояснил Алагозов.
Киргизский лидер говорил о предложении запретить присваивать населенным пунктам имена конкретных личностей, а не переименовать русскоязычные села, — заявил ТАСС пресс-секретарь президента.
Ранее в СМИ сообщили, что Жапаров якобы заявил о планах до конца 2027 года сменить все русскоязычные названия сел. Он также выступил против присвоения населенным пунктам имен известных в республике личностей.
