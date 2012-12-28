Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Без превышений ПДК, но с особым режимом для предприятий
Общество
Атака БПЛА: одна погибшая, пятеро пострадавших, сгоревший дом
Происшествия
По смертельному ДТП на Космонавтов возбуждено уголовное дело
Происшествия
Два человека погибли в аварии на Октябрьском мосту
Происшествия
Прокуратура контролирует доследственную проверку гибели школьника на улице Космонавтов
Происшествия
Пилот снесшего остановку «болида» был пьян и без прав
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Общество
Липчане проживут эту неделю с отоплением
Общество
В Долгоруково после детонации беспилотника повреждены окна нескольких домов
Происшествия
День смертей: на дорогах области за сутки погибли четыре человека
Происшествия
Снесшего остановку водителя «ВАЗа» притормозили на 10 суток
Происшествия
Читать все
День смертей: на дорогах области за сутки погибли четыре человека
Происшествия
Квартиру в высотке на улице Зои Космодемьянской продолжает заливать
Общество
За ДТП с двумя трупами — три года условно
Происшествия
Ветер в области усилится до крепкого
Погода в Липецке
Накопившего 11 штрафов злостного нарушителя ПДД арестовали на трое суток
Происшествия
Липецкие художники через суд добились оплаты работы в ДНР
Общество
Полиция выясняет, кто оформил на ребёнка рассрочку на гайковёрт за 48 тысяч
Происшествия
Один из пострадавших во время ночной атаки БПЛА находится в тяжелом состоянии
Происшествия
Объявлен отбой красного и желтого уровней
Происшествия
Для помощи пострадавшим при атаке БПЛА прокуратура открыла «горячую линию»
Происшествия
Читать все
В мире
53
сегодня, 10:09

В Киргизии планируют сменить все русскоязычные названия сел

Власти Киргизии планируют до завершения 2027 года сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, — заявил президент республики Садыр Жапаров на встрече с населением Алайского района Ошской области.

«Планируем завершить эту работу в следующем году», — сказал он.

По словам Жапарова, он также выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей, — пишут «Известия».

С момента избрания Жапарова в 2021 году президентом в Киргизии были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов. В частности, село Военно-Антоновка (Чуйская область) стала называться Кожомкул, а село Семеновка (Иссык-Кульская область) — Кожояр-Ата.
Киргизия
названия
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить