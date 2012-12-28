В Киргизии планируют сменить все русскоязычные названия сел
Власти Киргизии планируют до завершения 2027 года сменить все оставшиеся в республике русскоязычные названия сел.
«Планируем завершить эту работу в следующем году», — сказал он.
По словам Жапарова, он также выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей, — пишут «Известия».
С момента избрания Жапарова в 2021 году президентом в Киргизии были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов. В частности, село Военно-Антоновка (Чуйская область) стала называться Кожомкул, а село Семеновка (Иссык-Кульская область) — Кожояр-Ата.
