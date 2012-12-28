На пешеходном переходе реанимобиль сбил самокатчика
Происшествия
Мать троих участников СВО, двое из которых погибли, обманули мошенники
Происшествия
В Липецке продолжает подтапливать Городское кладбище
Общество
Подросток на самокате не услышал ехавшую с проблесковыми маячками «скорую»
Происшествия
Резня в баре на Виктора Музыки: дело передается в суд
Происшествия
Полицейские нашли одного из домофонных вандалов
Происшествия
Оборотень в погонах: полицейский сам оформил займ на уже обманутую мошенниками женщину
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На «Ладу-Калину» отбросило «Фольксваген»: пострадала девушка-водитель
Происшествия
Липецк встал в предпасхальных пробках
Общество
Читать все
Жители села Боринского готовы пересесть на лодки
Общество
«КамАЗ» въехал в жилой дом: водитель арестован на 10 суток
Происшествия
Дело об убийстве в «Мяте» может приобрести новый поворот
Происшествия
Троих воронежцев задержали с «синтетикой» в Становлянском округе — мужчины арестованы
Происшествия
В Липецкой области температура начинает расти
Погода в Липецке
Пытавшийся дать взятку инспектору ДПС водитель грузовика оштрафован на 100 000 рублей
Происшествия
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли
Происшествия
В колонию пытались перебросить девять мобильников
Происшествия
Дело о гибели 33-летнего мотоциклиста ушло в суд
Происшествия
На НЛМК выберут «Молодого лидера-2026»
НЛМК Live
Читать все
В России
71
сегодня, 15:43

В 16 российских регионах нашли бешенство

Как минимум в 16 российских регионах есть действующие очаги бешенства, подсчитали «Известия». Одним из регионов с наибольшим числом очагов стала Тюменская область — там за последние несколько месяцев нашли 76 больных животных. В Новосибирской области чуть меньше — 71.

«Сохраняется высокая роль лис как основного носителя заболевания, однако наблюдается значительное увеличение числа случаев среди домашних животных», — сообщили в управлении ветеринарии Новосибирской области.

В Оренбургской области зарегистрировали как минимум 18 очагов. Также бешенство выявили в Амурской, Тверской, Ярославской, Омской, Тамбовской, Кемеровской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Рязанской областях, Алтайском крае, Башкортостане и Подмосковье.

«Вирус передается через слюну животного. У зараженных обильное слюноотделение», — рассказала «Известиям» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
По ее словам, особенно стоит опасаться диких животных, которые не боятся людей, криво ходят, а из их рта идут пена и слюни.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
