сегодня, 15:43
В 16 российских регионах нашли бешенство
«Сохраняется высокая роль лис как основного носителя заболевания, однако наблюдается значительное увеличение числа случаев среди домашних животных», — сообщили в управлении ветеринарии Новосибирской области.
В Оренбургской области зарегистрировали как минимум 18 очагов. Также бешенство выявили в Амурской, Тверской, Ярославской, Омской, Тамбовской, Кемеровской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Рязанской областях, Алтайском крае, Башкортостане и Подмосковье.
«Вирус передается через слюну животного. У зараженных обильное слюноотделение», — рассказала «Известиям» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
По ее словам, особенно стоит опасаться диких животных, которые не боятся людей, криво ходят, а из их рта идут пена и слюни.
