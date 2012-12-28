РФ отказалась готовиться к уходу от ископаемого топлива по плану ООН
Минэкономразвития и Минэнерго России не планируют разрабатывать «дорожные карты» по отказу от ископаемого топлива.
По словам источников, министерство попросило профильные ведомства сформулировать аргументы против разработки соответствующих «дорожных карт», а также «тезисы о важности реализации принципов справедливого энергетического перехода в странах и рисках отказа от ископаемого топлива, в том числе потенциальных социально-экономических последствий». Среди запрошенных Минэнерго, Минпромторг, Минприроды, Минобрнауки, Минфин, Рослесхоз, ЦБ и другие.
Упомянутый вопрос обсуждался на 30-й Климатической конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в бразильском Белене 10–22 ноября. Инициативу выдвинула Еврокомиссия, ее поддержали более 80 государств. Однако после двухнедельного обсуждения странам-участницам так и не удалось прийти к компромиссу насчет ископаемого топлива и вырубки лесов. Исполнительный директор конференции Ана Тони назвала вопрос об ископаемом топливе «камнем преткновения для многих стран», которые не хотят брать на себя дополнительные обязательства.
«Мы рассматриваем ее [инициативу Евросоюза] как очередной популистский шаг, направленный на то, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, которые развивающиеся страны последовательно поднимают на протяжении многих лет: невыполнения развитыми странами своих обязательств по климатическому финансированию и введения ими односторонних торговых мер под предлогом борьбы с изменением климата», — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская делегация со странами БРИКС и арабскими государствами добилась, чтобы эта инициатива не была отражена в официальных решениях конференции, — отметили в Минэкономразвития.
