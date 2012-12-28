В России
24
54 минуты назад
В мае в европейскую часть России вернутся заморозки
В первой половине мая в европейской части России ожидается возвращение так называемых «черемуховых» холодов с заморозками.
Он пояснил, что в первой половине мая вернутся так называемые «черемуховые» холода, возможны заморозки. Любов подчеркнул, что представление о том, что после первых теплых дней температура будет только расти, не соответствует действительности, и холода обязательно наступят, — передает РИА Новости.
«Заморозки в мае — это нормальное явление, когда температура в темное время суток понижается до 0 градусов и чуть ниже», — сказал эксперт.
В средней полосе России не бывает потепления по нарастающей, чтобы с первых теплых дней в марте температура воздуха только повышалась, — уточнил специалист.
«После первых волн тепла приходит волна более холодная, потом опять будет потепление. Потом снова волна холодная. Но обычно весной каждая повторяющаяся волна похолодания уже не такая интенсивная, как предыдущая. То есть постепенно к июню холодные волны сойдут на нет», — заключил Любов.
0
0
0
0
0
Комментарии