Выходные в Липецке: бесплатно сходить в музей, попасть в «Камеди» и старт футбольного сезона
Губернатор Липецкой области сообщил о введении красного уровня воздушной угрозы в нескольких округах
В России
49
40 минут назад
Махачкалу затопило из-за паводков
На данный момент значительный объем воды спровоцировал критическую нагрузку на ливневую систему города. «Несмотря на продолжительную работу коммунальных служб, подтопления местами сохраняются», — сообщают власти Махачкалы.
Уточняется, что ситуация на водных объектах в районе Агач-аула находится на контроле Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. В помощь ведомству городские службы проводят расчистку русел рек.
«Ливневые сети Махачкалы были заблаговременно расчищены от грязи и мусора на протяжении пяти дней для обеспечения их бесперебойной работы. В настоящий момент ведется работа по составлению списков пострадавших граждан и организации их расселения для оказания адресной помощи», — добавили в городской администрации.
0
0
0
0
0
Комментарии