В Минздраве установили оптимальный возраст женщины для рождения ребёнка
Оптимальный возраст женщины для рождения детей и беременности составляет от 18 до 35 лет. Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства здравоохранения России по диспансеризации мужчин и женщин с целью оценки репродуктивного здоровья.
«Женщинам, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи. Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что важным условием является сбалансированное питание человека с достаточным содержанием белков, витаминов и микроэлементов. Особое значение при подготовке к беременности имеют такие вещества, как фолиевая кислота, железо, йод, магний, а также витамины В6, В12, D3 и Е.
В рекомендациях подчеркивается значимость активного образа жизни и соблюдения режима сна. Также указано влияние вредных привычек: курение повышает риск бесплодия, регулярное употребление алкоголя в значительных дозах увеличивает вероятность проблем с зачатием, а чрезмерное потребление кофеина снижает шансы наступления беременности.
Кроме того, отдельное внимание уделено необходимости регулярных медицинских осмотров и диспансеризации.
Накануне в Минздраве РФ отметили, что женщин, которые не планируют ребенка, могут направить к психологу. Отмечалось, что инициатива направлена на формирование у женщин положительных установок на рождение детей, — пишут «Известия».
