Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
86
сегодня, 12:46

В Минздраве установили оптимальный возраст женщины для рождения ребёнка

Оптимальный возраст женщины для рождения детей и беременности составляет от 18 до 35 лет. Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства здравоохранения России по диспансеризации мужчин и женщин с целью оценки репродуктивного здоровья.

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, направленные на оценку репродуктивного здоровья. В документе от 13 марта отмечается необходимость информирования женщин о наиболее благоприятном возрасте для беременности и рождения ребенка — от 18 до 35 лет.

«Женщинам, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи. Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что важным условием является сбалансированное питание человека с достаточным содержанием белков, витаминов и микроэлементов. Особое значение при подготовке к беременности имеют такие вещества, как фолиевая кислота, железо, йод, магний, а также витамины В6, В12, D3 и Е.

В рекомендациях подчеркивается значимость активного образа жизни и соблюдения режима сна. Также указано влияние вредных привычек: курение повышает риск бесплодия, регулярное употребление алкоголя в значительных дозах увеличивает вероятность проблем с зачатием, а чрезмерное потребление кофеина снижает шансы наступления беременности.

Кроме того, отдельное внимание уделено необходимости регулярных медицинских осмотров и диспансеризации.

Накануне в Минздраве РФ отметили, что женщин, которые не планируют ребенка, могут направить к психологу. Отмечалось, что инициатива направлена на формирование у женщин положительных установок на рождение детей, — пишут «Известия».
дети
женщины
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить