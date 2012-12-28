Уже второго усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе после прилёта БПЛА

Видео он выложил в Telegram 6 января.

32-летнего усманца оштрафовали на 1000 рублей за нарушение запрета на публикацию последствий атак БПЛА (по части первой статьи 3.8 Кодекса Липецкой области об административных правоотношениях).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 января этого года мужчина опубликовал в Telegam-чате видео пожара на нефтебазе в Усманском районе.Это уже второй такой случай: ранее 33-летнего усманца также оштрафовали на 1000 рублей за публикацию подобного видео.Напомним, пожар на нефтебазе в Усманском округе возник после падения беспилотника. Пожар был потушен к утру 8 января.Запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, а также текстовых описаний последствий атак БПЛА является требованием пункта 1.4 указа губернатора Липецкой области. Этим пунктом запрещена на фиксацию последствий применения беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им, мест расположения сил и средств Минобороны и правоохранительных органов, военной инфраструктуры, сооружений топливно-энергетической и критически важной инфраструктуры.