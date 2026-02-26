Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
«Не принимай на свой счёт, брат», – известный новобранец «Металлурга» после гола двухметровому вратарю
Общество
183
15 минут назад
2
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
На замену старого моста и возведение нового уйдут… два года!
Администрация Липецка признала пешеходный мост на улице Гайдара 1960 года постройки бесхозным в «нулевых». Срок его эксплуатации давно истек. С тех пор мэрия искала, как решить проблемы признанного аварийным перехода, как говорится, малой кровью. Замену сгнивших несущих конструкций перехода планировали еще в 2006 году при мэре Гулевском, но на это не нашлось средств. В следующий раз к мосту приценялись в 2017 году при мэре Иванове: по прикидкам чиновников, капитальное обновление перехода могло обойтись городскому бюджету в 65 млн рублей. Тогда состояние эстакады оценивали как критическое: коррозия доедала металл опор и пролетов, деревянные конструкции частично сгнили, на покрытии периодически появлялись сквозные провалы. Казалось, дешевле его снести: при мэре Уваркиной предполагали заплатить за демонтаж 14,4 миллиона.
В 2023 году АО «РЖД» после длительных переговоров с мэрией перевесило свои коммуникации с аварийного моста на две новые опоры. Это значительно уменьшило общий вес путепровода, убрало риск его внезапного обрушения. Казалось, ресурс моста, используемого исключительно пешеходами, можно продлить. Но жизнь была неумолима: несколько лет назад решением Советского райсуда переход был приговорен к сносу как аварийный, не пригодный к эксплуатации. Перед мостом с двух его сторон после этого власти установили запрещающие проход знаки, но жители Карьера их показательно игнорируют: предложенный мэрией вариант перехода через железнодорожный переезд по улице Орловской людям не по нраву. Во-первых, им надо делать крюк от привычной дороги, во-вторых, этот переезд опасен из-за оживленного дорожного движения.
Проблема сдвинулась с места при мэре Ченцове. Городской департамент градостроительства и архитектуры нашел пять миллионов рублей на проектирование нового моста. Подрядчик, компания «АСК‑Строй» из Санкт‑Петербурга, с задачей справился. Теперь дело — за реализацией проекта.
Снос старого и строительство нового моста уже согласован со всеми организациями: РЖД, «Газпромом», департаментом дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, МБУ «Липецкгорсвет»… Новая эстакада будет стоять на бетонных сваях. Длина ее горизонтальной части над железной дорогой составит 27 метров, а общая длина вместе с лестничными подходами — 45 метров. Мост оградят перилами высотой 1,1 метра. Там, где пролет будет проходить над железнодорожными путями, проектом предусмотрены вертикальные щиты ограждения — по 10 с каждой стороны моста.
Проектом предусмотрены плотно уплотненные насыпи у подходов к мосту. Откосы насыпей на протяжении 10 метров дополнительно укрепят монолитным бетоном. Отвод воды с наземного перехода предусмотрен за счет продольного и поперечных уклонов и лотков, ведущих в существующую канаву, расположенную со стороны стадиона «Янтарь». Мост будет освещен.
Новинкой перехода станут две подъемные платформы БК-320 для маломобильного населения грузоподъемностью до 225 килограмм. Полностью автоматические подъемники будут управляться как кнопками на самих платформах, так и пультом дистанционного управления. Для этого предусмотрены системы сигнализации и диспетчеризации платформ. На лестничных сходах установят стальное декоративное перильное ограждение со стороны, где нет подъемных устройств.
С первого дня работы подрядчика существующий мост полностью закроют для пешеходов.
1
0
0
1
2
Комментарии (2)