Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара

На замену старого моста и возведение нового уйдут… два года!

Управление строительства администрации Липецка о поиске подрядчика на реконструкцию пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Гайдара, известного как мост «Стагдок». Начальная цена работ определена в 50 698 397 рублей. Окончание подачи заявок на эти торги — 5 марта. Примечательно, что заказчик отвел два года на снос старого 53-метрового (с подходами к нему) аварийного моста и строительство нового железнодорожного путепровода-эстакады общей протяженностью 45 метров. Первый этап работ начнется с даты заключения муниципального контракта и закончится 31 декабря, второй — стартует уже на следующий день, 1 января. Новый объект подрядчик должен сдать в эксплуатацию к 1 декабря 2027 года.Администрация Липецка признала пешеходный мост на улице Гайдара 1960 года постройки бесхозным в «нулевых». Срок его эксплуатации давно истек. С тех пор мэрия искала, как решить проблемы признанного аварийным перехода, как говорится, малой кровью. Замену сгнивших несущих конструкций перехода планировали еще в 2006 году при мэре Гулевском, но на это не нашлось средств. В следующий раз к мосту приценялись в 2017 году при мэре Иванове: по прикидкам чиновников, капитальное обновление перехода могло обойтись городскому бюджету в 65 млн рублей. Тогда состояние эстакады оценивали как критическое: коррозия доедала металл опор и пролетов, деревянные конструкции частично сгнили, на покрытии периодически появлялись сквозные провалы. Казалось, дешевле его снести: при мэре Уваркиной предполагали заплатить за демонтаж 14,4 миллиона.В 2023 году АО «РЖД» после длительных переговоров с мэрией перевесило свои коммуникации с аварийного моста на две новые опоры. Это значительно уменьшило общий вес путепровода, убрало риск его внезапного обрушения. Казалось, ресурс моста, используемого исключительно пешеходами, можно продлить. Но жизнь была неумолима: несколько лет назад решением Советского райсуда переход был приговорен к сносу как аварийный, не пригодный к эксплуатации. Перед мостом с двух его сторон после этого власти установили запрещающие проход знаки, но жители Карьера их показательно игнорируют: предложенный мэрией вариант перехода через железнодорожный переезд по улице Орловской людям не по нраву. Во-первых, им надо делать крюк от привычной дороги, во-вторых, этот переезд опасен из-за оживленного дорожного движения.Проблема сдвинулась с места при мэре Ченцове. Городской департамент градостроительства и архитектуры нашел пять миллионов рублей на проектирование нового моста. Подрядчик, компания «АСК‑Строй» из Санкт‑Петербурга, с задачей справился. Теперь дело — за реализацией проекта.Снос старого и строительство нового моста уже согласован со всеми организациями: РЖД, «Газпромом», департаментом дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, МБУ «Липецкгорсвет»… Новая эстакада будет стоять на бетонных сваях. Длина ее горизонтальной части над железной дорогой составит 27 метров, а общая длина вместе с лестничными подходами — 45 метров. Мост оградят перилами высотой 1,1 метра. Там, где пролет будет проходить над железнодорожными путями, проектом предусмотрены вертикальные щиты ограждения — по 10 с каждой стороны моста.Проектом предусмотрены плотно уплотненные насыпи у подходов к мосту. Откосы насыпей на протяжении 10 метров дополнительно укрепят монолитным бетоном. Отвод воды с наземного перехода предусмотрен за счет продольного и поперечных уклонов и лотков, ведущих в существующую канаву, расположенную со стороны стадиона «Янтарь». Мост будет освещен.Новинкой перехода станут две подъемные платформы БК-320 для маломобильного населения грузоподъемностью до 225 килограмм. Полностью автоматические подъемники будут управляться как кнопками на самих платформах, так и пультом дистанционного управления. Для этого предусмотрены системы сигнализации и диспетчеризации платформ. На лестничных сходах установят стальное декоративное перильное ограждение со стороны, где нет подъемных устройств.С первого дня работы подрядчика существующий мост полностью закроют для пешеходов.