Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
Читать все
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Плей-офф не будет: «Липецк» потерпел 9-е поражение за один месяц
Спорт
«Писающей трубой» оказалась ливнёвка
Общество
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
«ВАЗ» на чаплыгинской трассе загорелся после взрыва газового баллончика
Происшествия
Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с несравненной Джоли, истинный смысл улыбок и мистический концерт
Общество
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Общество
Бывший работник лизинговой компании украл с ее склада дорогую дробилку
Происшествия
«Не принимай на свой счёт, брат», – известный новобранец «Металлурга» после гола двухметровому вратарю
Спорт
Читать все
Общество
183
15 минут назад
2

Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара

На замену старого моста и возведение нового уйдут… два года!

Управление строительства администрации Липецка о поиске подрядчика на реконструкцию пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Гайдара, известного как мост «Стагдок». Начальная цена работ определена в 50 698 397 рублей. Окончание подачи заявок на эти торги — 5 марта. Примечательно, что заказчик отвел два года на снос старого 53-метрового (с подходами к нему) аварийного моста и строительство нового железнодорожного путепровода-эстакады общей протяженностью 45 метров. Первый этап работ начнется с даты заключения муниципального контракта и закончится 31 декабря, второй — стартует уже на следующий день, 1 января. Новый объект подрядчик должен сдать в эксплуатацию к 1 декабря 2027 года.

мост 3.jpg+2026-02-26-11.17.04+niz.jpg

Администрация Липецка признала пешеходный мост на улице Гайдара 1960 года постройки бесхозным в «нулевых». Срок его эксплуатации давно истек. С тех пор мэрия искала, как решить проблемы признанного аварийным перехода, как говорится, малой кровью. Замену сгнивших несущих конструкций перехода планировали еще в 2006 году при мэре Гулевском, но на это не нашлось средств. В следующий раз к мосту приценялись в 2017 году при мэре Иванове: по прикидкам чиновников, капитальное обновление перехода могло обойтись городскому бюджету в 65 млн рублей. Тогда состояние эстакады оценивали как критическое: коррозия доедала металл опор и пролетов, деревянные конструкции частично сгнили, на покрытии периодически появлялись сквозные провалы. Казалось, дешевле его снести: при мэре Уваркиной предполагали заплатить за демонтаж 14,4 миллиона.

В 2023 году АО «РЖД» после длительных переговоров с мэрией перевесило свои коммуникации с аварийного моста на две новые опоры. Это значительно уменьшило общий вес путепровода, убрало риск его внезапного обрушения. Казалось, ресурс моста, используемого исключительно пешеходами, можно продлить. Но жизнь была неумолима: несколько лет назад решением Советского райсуда переход был приговорен к сносу как аварийный, не пригодный к эксплуатации. Перед мостом с двух его сторон после этого власти установили запрещающие проход знаки, но жители Карьера их показательно игнорируют: предложенный мэрией вариант перехода через железнодорожный переезд по улице Орловской людям не по нраву. Во-первых, им надо делать крюк от привычной дороги, во-вторых, этот переезд опасен из-за оживленного дорожного движения.

nc7zbihqpvw3uu0jiff45iw4b5z53a00.webp

Проблема сдвинулась с места при мэре Ченцове. Городской департамент градостроительства и архитектуры нашел пять миллионов рублей на проектирование нового моста. Подрядчик, компания «АСК‑Строй» из Санкт‑Петербурга, с задачей справился. Теперь дело — за реализацией проекта.

Снос старого и строительство нового моста уже согласован со всеми организациями: РЖД, «Газпромом», департаментом дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, МБУ «Липецкгорсвет»… Новая эстакада будет стоять на бетонных сваях. Длина ее горизонтальной части над железной дорогой составит 27 метров, а общая длина вместе с лестничными подходами — 45 метров. Мост оградят перилами высотой 1,1 метра. Там, где пролет будет проходить над железнодорожными путями, проектом предусмотрены вертикальные щиты ограждения — по 10 с каждой стороны моста.

Проектом предусмотрены плотно уплотненные насыпи у подходов к мосту. Откосы насыпей на протяжении 10 метров дополнительно укрепят монолитным бетоном. Отвод воды с наземного перехода предусмотрен за счет продольного и поперечных уклонов и лотков, ведущих в существующую канаву, расположенную со стороны стадиона «Янтарь». Мост будет освещен.

мост 2.jpg+2026-02-26-11.17.04+niz.jpg

мост 1.jpg+2026-02-26-11.17.04+niz.jpg

Новинкой перехода станут две подъемные платформы БК-320 для маломобильного населения грузоподъемностью до 225 килограмм. Полностью автоматические подъемники будут управляться как кнопками на самих платформах, так и пультом дистанционного управления. Для этого предусмотрены системы сигнализации и диспетчеризации платформ. На лестничных сходах установят стальное декоративное перильное ограждение со стороны, где нет подъемных устройств.

С первого дня работы подрядчика существующий мост полностью закроют для пешеходов.
мост на Гайдара
1
0
0
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Интересно
8 минут назад
Если на этот 2 года , то сколько с Гагарина на Боевой проезд ?????
Ответить
Гость
10 минут назад
Мечты, мечты....
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить