Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
В мире
2
сегодня, 14:08
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США
В результате столкновения два человека получили незначительные травмы. Несмотря на повреждения, крупный корабль продолжил преследование.
Два человека пострадали в результате столкновения двух кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Карибском море у побережья Южной Америки, — пишут «Известия» со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ) и представителя ведомства.
«Два человека сообщили о легких травмах в среду, когда американский военный корабль и военно-морское судно снабжения, назначенное для наращивания военных сил в Карибском море, столкнулись во время дозаправки», — говорится в материале.
Отмечается, что в инцидент попали плавательные средства (ПС) модели Arleigh Burke USS Truxtun и Supply USNS Supply — эсминец и корабль боевой поддержки соответственно. Объекты, задействованные в том регионе для наращивания военной мощи в Карибском бассейне, соприкоснулись наплаву.
Глава Пентагона Пит Хегсет 6 января сообщил, что его государство планирует добиваться беспрепятственного перемещения своего флота по всем ключевым мировым водным маршрутам. Он уточнил, что администрация Белого дома, возглавляемая президентом Дональдом Трампом, уделяет серьезное внимание установлению контроля над морями. Хегсет подчеркнул, что США ставят перед собой цель создать вооруженные силы, способные к глобальному доминированию, а не только к реакции на вооруженные угрозы.
0
0
0
0
0
Комментарии