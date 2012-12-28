Все новости
Бизнес
303
15 минут назад

Аграрный прорыв Липецкой области: технологии, питание, результат

По итогам 2025 года Липецкая область уверенно вошла в десятку лидеров России по темпам прироста валового сбора сои. Еще более впечатляющим стал рост урожайности кукурузы, на 70% в сравнении с предыдущим годом. В среднем с каждого гектара аграрии получили 110 ц/га кукурузы, это почти вдвое выше среднего показателя в России.

Сопоставляя результаты прошлых лет, можно уверенно сказать, что успех региона – не случайность, а закономерный результат грамотного применения интенсивных, научно обоснованных технологий. Традиционно большое внимание липецкие аграрии уделяют минеральному питанию растений.

Основа урожаев

Фундаментом высоких урожаев в агрохимии считается применение азотно-фосфорных удобрений, среди которых универсальным решением зарекомендовал себя аммофос NP 12:52. Фосфор - стратегический элемент, непосредственно влияющий на формирование мощной корневой системы и проведение энергетического обмена в растениях.

На большинстве российских полей естественное содержание фосфора недостаточно, поэтому его внесение - обязательный агротехнический прием. Аммофос содержит 52% фосфора – самый высокий показатель среди твердых удобрений. Такое количество полностью обеспечивает потребность культуры на протяжении всего вегетационного периода.

История аммофоса началась в 70-х годах прошлого века на Череповецком химическом заводе. Сегодня флагманом его производства является группа «ФосАгро» - один из крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений.

Надежным поставщиком для сельхозтоваропроизводителей на протяжении многих лет выступает сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). По данным компании, до трети в объеме поставок всех видов удобрений стабильно приходится на аммофос. В нашем регионе традиционный партнер липецких аграриев в сфере минерального питания растений - «ФосАгро-Липецк».

Водорастворим и высоко доступен

Аммофос производства «ФосАгро» обладает рядом ключевых преимуществ. Прежде всего – высокой водорастворимостью: более 90%. Благодаря этому его можно использовать и в засушливых зонах.

При этом фосфор легкодоступен растениям: доля усвояемых фосфатов достигает не менее 97%. Азот в аммонийной форме усиливает поглощение фосфора.

Кроме азота и фосфора в составе удобрения содержится небольшой процент серы и магния, важных элементов для фотосинтеза и синтеза белка.

Концентрированный состав удобрения позволяет использовать его как базовый компонент для тукосмесей под условия конкретного поля, климата, культуры.

Высокий процент действующего вещества делает продукт экономически выгодным: аграрии экономят на логистике, хранении и внесении, транспортируя не балласт, а чистое питание. Кроме того, однородная и прочная гранула гарантирует равномерное внесение современной посевной техникой без пыления и забивания агрегатов.

Благодаря использованию уникального хибинского апатитового концентрата вулканического происхождения, продукт отличается высокой чистотой и практически не содержит вредных примесей, таких как кадмий, мышьяк и свинец. Это критически важно для сохранения плодородия почв и производства качественной сельхозпродукции.

Выше урожайность и прибыль

Эффективность аммофоса NP 12:52 от «ФосАгро» подтверждена масштабной практикой. Его применение позволяет не только достигать достойных валовых сборов, но и обеспечивает высокое качество урожая. Максимальную отдачу от удобрения можно получить при точном расчете доз, сроков и способов внесения. Именно такой комплексный подход развивает «ФосАгро-Липецк».

Системы питания на научной основе, индивидуальные для условий хозяйств разрабатывают после агрохимического обследования почв. Соответствующий сервис включает автоматизированный отбор почвенных проб и анализ в собственной агрохимической лаборатории компании в Липецке.

Анализ практики хозяйств по итогам прошлого года показывает, что системы питания на основе аммофоса «ФосАгро» позволяют получать урожайность в 1,5–2,5 раза выше среднерегиональных показателей, делая каждый гектар земли более продуктивным и рентабельным.

Реклама. ООО "ФосАгро-Липецк"

