Происшествия
242
сегодня, 07:26

В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану

Изъяли более 1,2 килограмма наркотиков: мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

У 52-летнего жителя Липецкого округа полицейские изъяли более килограмма марихуаны. 

«Во время обыска весь заготовленный «урожай» марихуаны весом более 1200 граммов был изъят. Задержанный вину признал и рассказал оперативникам, что собрал наркосодержащее растение для личного употребления», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
наркотики
