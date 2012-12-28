В пятилитровой баклажке липчанин хранил марихуану

Изъяли более 1,2 килограмма наркотиков: мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

У 52-летнего жителя Липецкого округа полицейские изъяли более килограмма марихуаны.«Во время обыска весь заготовленный «урожай» марихуаны весом более 1200 граммов был изъят. Задержанный вину признал и рассказал оперативникам, что собрал наркосодержащее растение для личного употребления», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.