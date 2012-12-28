Все новости
Пропавшего без вести участника СВО развели через суд
Общество
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Машину жительницы Грязей несколько раз обливали кислотой и прокалывали колеса
Происшествия
Башня «Туриста-2» стала ниже, но общая площадь здания выросла
Общество
Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Придавленному токарным станком 54-летнему мужчине выплатят полмиллиона
Происшествия
Коммунальная утечка подмыла дорогу: на проспекте 60-летия СССР застревают автомобили
Общество
В блиндаже на высоте «Огурец» снесли дверь
Происшествия
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
В Липецке — уже 483 тысячи жителей
Общество
Грабитель напросился в попутчики и сорвал с липчанина цепочку за миллион
Происшествия
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
43-летнего водителя перевернувшегося «Ниссана» будут судить за гибель двоих пассажиров
Происшествия
Липчанку обманули почти на миллион при покупке лазерных принтеров
Происшествия
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Говорит Липецк
Пенсионерка попала под колеса «Нивы»
Происшествия
В Грязях горел жилой дом модной архитектуры
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды
Общество
В России
22
38 минут назад

В ЦБ РФ рассказали о рисках обращения к «раздолжнителям»

Банк России предупредил граждан о рисках обращения к так называемым раздолжнителям — недобросовестным компаниям, предлагающим за плату быстрое решение проблем с долгами.

«Раздолжнители», обещающие освободить от долгов, за плату вводят людей в заблуждение — предлагают то, чего не могут гарантировать, — рассказали в Банке России и объяснили, как не стать их жертвой.

«Юридические компании помогают людям решать финансовые проблемы, в том числе реструктуризировать просроченную задолженность. Но среди них встречаются и недобросовестные фирмы - за небольшую плату они обещают раз и навсегда избавить человека от долгов. Пользоваться услугами таких «раздолжнителей» опасно», — сообщил регулятор в своем Telegram-канале.

Также «раздолжнителям» не стоит доверять, потому что они вводят людей в заблуждение: обещают то, чего не могут гарантировать.

«При этом предоставляют неполную или недостоверную информацию о своих услугах, условиях и последствиях процедур банкротства», — уточнили в регуляторе.

Банк России привел признаки, по которым можно определить рекламу «раздолжнителей». К ним относится реклама, в которой убеждают, что существует государственная система для списания долгов, при этом ссылки на законы не предоставляются. Такой является и реклама, гарантирующая, что человека признают банкротом, сохранив при этом имущество: «защита имущества от арестов» и призывают не платить по кредитам: «отменяем платежи» или «больше не платите кредиторам».

Фразы с обещанием списать все долги: «полное списание» или «спишем 100% долгов», также относятся к рекламе «раздолжнителей», — отметили в регуляторе.

Банк России объяснил, что будет, если просто перестать платить по кредиту. Так, долг только вырастет из-за штрафов и неустоек. Кроме того, кредитор может обратиться в суд, и тогда долги со счета заемщика взыщут принудительно или судебные приставы могут арестовать имущество, в дальнейшем будет сложнее получить новый кредит, так как задолженность отразится в кредитной истории.

В регуляторе подчеркнули, что при возникновении проблем с долгами нужно связаться с кредиторами: они заинтересованы в урегулировании ситуации, чтобы заемщик смог вернуть долг. Решить проблему помогут отсрочка по кредиту или ипотеке (кредитные или ипотечные каникулы), реструктуризация и рефинансирование кредита, комплексное урегулирование задолженности, о возможности которого нужно уточнять в конкретном банке, — передает РИА Новости.

«Если ни один вариант не подходит — можно пройти процедуру банкротства», — пояснили в регуляторе.

В ведомстве подчеркнули, что банкротство — это крайняя мера, у которой есть неприятные последствия: суд может продать часть имущества должника, чтобы вернуть долги. Кроме того, будет сложно получить новый кредит или ипотеку, от 3 до 10 лет нельзя занимать руководящие должности или быть ИП.

Некоторые долги списать не получится, — отметили в регуляторе. К таким относятся в том числе алименты или долги по возмещению вреда чужим жизни и здоровью, — резюмировали там.
