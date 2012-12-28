Все новости
Происшествия
606
сегодня, 11:13
4

Пенсионер выписался из больницы и обнаружил банковский счет пустым

В краже денег подозревается его родственница. Женщина воспользовалась доверенным ей телефоном.

Долгоруковские полицейские раскрыли кражу 96 000 рублей со счета 62-летнего пенсионера. В краже подозревается его 39-летняя родственница.

Как выяснили полицейские, осенью мужчина попал в больницу и попросил родственницу принести ему вещи и сотовый телефон. Женщина так и поступила, но перед этим проверила баланс его счета через смс-сообщение, и, узнав, что деньги есть, привязала к счету пенсионера свое банковское приложение. 

Пока родственник лечился, женщина пользовалась его счетом для покупок и снимала деньги через банкоматы. Таким образом с сентября по декабрь она потратила 96 000 рублей.

Выписавшись, пенсионер отправился в банк, где узнал о пропаже денег и обратился в полицию. 

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. 

кража
0
0
7
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Иван
43 минуты назад
С родственниками можно разобраться и без уголовного дела. Непонятная озлобленность.
Ответить
Лилия
13 минут назад
Тоже подворовываете у родных?
Ответить
Вот
54 минуты назад
Они и родственники. Чуть и тырить.
Ответить
Настя
11 минут назад
Деловой скажи Спасибо ,что ходила и что то покупала,а ей каково
Ответить
