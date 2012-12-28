Пенсионер выписался из больницы и обнаружил банковский счет пустым

В краже денег подозревается его родственница. Женщина воспользовалась доверенным ей телефоном.



Долгоруковские полицейские раскрыли кражу 96 000 рублей со счета 62-летнего пенсионера. В краже подозревается его 39-летняя родственница.Как выяснили полицейские, осенью мужчина попал в больницу и попросил родственницу принести ему вещи и сотовый телефон. Женщина так и поступила, но перед этим проверила баланс его счета через смс-сообщение, и, узнав, что деньги есть, привязала к счету пенсионера свое банковское приложение.Пока родственник лечился, женщина пользовалась его счетом для покупок и снимала деньги через банкоматы. Таким образом с сентября по декабрь она потратила 96 000 рублей.Выписавшись, пенсионер отправился в банк, где узнал о пропаже денег и обратился в полицию.Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.