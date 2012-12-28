Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Пенсионер выписался из больницы и обнаружил банковский счет пустым
В краже денег подозревается его родственница. Женщина воспользовалась доверенным ей телефоном.
Как выяснили полицейские, осенью мужчина попал в больницу и попросил родственницу принести ему вещи и сотовый телефон. Женщина так и поступила, но перед этим проверила баланс его счета через смс-сообщение, и, узнав, что деньги есть, привязала к счету пенсионера свое банковское приложение.
Пока родственник лечился, женщина пользовалась его счетом для покупок и снимала деньги через банкоматы. Таким образом с сентября по декабрь она потратила 96 000 рублей.
Выписавшись, пенсионер отправился в банк, где узнал о пропаже денег и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.
