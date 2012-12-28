Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
В России
63
55 минут назад
В Черном море два нефтетанкера из Казахстана подверглись атаке БПЛА
Два зарубежных нефтяных танкера для перевозки нефти из Казахстана получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
ТШО и КПО — международные консорциумы с участием в том числе американских нефтяных компаний, оба предприятия занимаются разработкой нефтегазовых месторождений в Казахстане.
«Суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести», — пояснил источник агентства.
Ранее об атаке писали агентства Блумберг и Рейтер. По данным первого, масштаб повреждений обоих судов пока неясен. А источники Рейтера добавили, что атаке подверглись еще два танкера — Freud и Delta Supreme, то есть суммарно четыре судна.
0
0
0
0
0
Комментарии