Происшествия
9 минут назад
«Билетик в кино» с незнакомкой обошёлся 37-летнему липчанину в 15 000 рублей
Он собирался на свидание с девушкой, а нарвался на мошенников.
«Купив билеты, мужчина увидел уведомление, что «оплата не прошла, а деньги заморожены». Для разблокировки ему предложили пополнить счет на 10 000 рублей. Уже после этого мужчина решил съездить в торговый центр, но, оказалось, что кинозалов в нем нет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части первой статьи 159 УК РФ).
