«Билетик в кино» с незнакомкой обошёлся 37-летнему липчанину в 15 000 рублей

Он собирался на свидание с девушкой, а нарвался на мошенников.

37-летний липчанин лишился 15 тысяч рублей после знакомства с девушкой в мессенджере — она предложила сходить в кино и прислала ссылку на оплату билетов ценой в 4999 рублей. Такая высокая цена мужчину не смутила — он рассчитывал на просмотр фильма в вип-зале.«Купив билеты, мужчина увидел уведомление, что «оплата не прошла, а деньги заморожены». Для разблокировки ему предложили пополнить счет на 10 000 рублей. Уже после этого мужчина решил съездить в торговый центр, но, оказалось, что кинозалов в нем нет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части первой статьи 159 УК РФ).