Угроза атаки БПЛА миновала к пяти утра

В сводке Минбороны перехватов беспилотников над Липецкой областью нет.

Красный уровень угрозы введенный в Липецкой области накануне вечером действовал до пяти утра. Через 40 минут каналы экстренного оповещения сообщили об отмене желтого уровня «Воздушная опасность».Вечером и ночью, по данным Миноборны РФ, беспилотники в Липецкой области не сбивались. Из 32-х перехваченных за это время БПЛА, один сбит в соседней с Липецкой Воронежской области.