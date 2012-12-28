Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Экологи замерили ПДК вредных веществ в воздухе рядом с горящей нефтебазой в Усманском округе
сегодня, 08:41
Угроза атаки БПЛА миновала к пяти утра
В сводке Минбороны перехватов беспилотников над Липецкой областью нет.
Вечером и ночью, по данным Миноборны РФ, беспилотники в Липецкой области не сбивались. Из 32-х перехваченных за это время БПЛА, один сбит в соседней с Липецкой Воронежской области.
