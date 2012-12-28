Все новости
Новая атака на Елец: обломки БПЛА попали в жилые дома пострадала женщина
Происшествия
Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА
Происшествия
Два беспилотника самолетного типа сбиты над областью
Происшествия
Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Происшествия
1 января липчанам повысили тарифы на электроэнергию
Общество
Сегодня в Липецке: «изобилие» советских магазинов и куда пропало новогоднее настроение?
Общество
В Ельце загерметизировали выбитые после налёта БПЛА окна
Происшествия
185 человек были эвакуированы из шести пожаров
Происшествия
Одна из пострадавших во время налета БПЛА ельчанок уже дома
Происшествия
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Происшествия
1 января липчанам повысили тарифы на электроэнергию
Общество
Липецкой области — 72!
Общество
Почти сорок домов на пяти улицах и в одном переулке останутся без холодной воды
Общество
Два дома на улице Лутова остались без питьевой воды
Общество
Глава Усманского округа Владимир Мазо: «После падения беспилотника произошло возгорание на нефтебазе»
Происшествия
Дачный пошел — здесь тоже РВК ограничивает подачу холодной воды
Общество
Циклон со Средиземноморья принесет в Липецкую область рождественские оттепели
Погода в Липецке
Одна из пострадавших во время налета БПЛА ельчанок уже дома
Происшествия
Этому пешеходному переходу нужен свой гаишник
Происшествия
Нижнекамские полицейские помогли путешественнице на ее пути в Липецкую область
Общество
В России
4 минуты назад

«Нестле Россия» добровольно отзывает несколько партий детского питания

"Нестле Россия" отозвала на территории страны "ограниченное количество" детского питания, сообщает РИА Новости компания.

"Нестле Россия" добровольно отзывает на территории Российской Федерации ограниченное количество продукции детского питания – сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий", - говорится в сообщении.

Отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности из-за возможного наличия токсина цереулида в сырье, поступившем от поставщика.

"Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России, в рамках глобального решения компании "Нестле" по снижению потенциальных рисков ООО "Нестле Россия" с 5 января 2026 года начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву", - пояснили в сообщении.

По словам "Нестле", компания проинформировала Роспотребнадзор и предоставляет ведомству, потребителям и клиентам всю информацию о предпринимаемых мерах.
