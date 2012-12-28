Все новости
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
На Тракторном автомобиль вылетел на рельсы и загородил дорогу трамваям
Происшествия
Липчанин забрал колонку из пункта выдачи заказов без оплаты — ему грозит срок за кражу
Происшествия
На выезде из Грязей в ДТП попали три легковушки
Происшествия
С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП
Происшествия
В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика Павла Соколова
Происшествия
За декабрь в Липецкой области утонули пять человек
Происшествия
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью
Погода в Липецке
Статистика: в ноябре дорожали овощи, дешевел сахар
Экономика
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью
Погода в Липецке
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
А знаете ли вы
Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
Происшествия
Полицейские задержали в Липецке обокравшую пенсионерку лже-медработницу
Происшествия
Выходные в Липецке: бал-маскарад, вязанный Дед Мороз и «Гастрабайтер-блюз»
Общество
В Становом простятся с 28-летним участником СВО
Общество
Общество
210
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: бал-маскарад, вязанный Дед Мороз и «Гастрабайтер-блюз»

Программа лучших мероприятий на уикенд.

Ровесники «Битлз»

В начале рубрики сегодня настроение липчанам поднимет эстрадная группа «Синхрон» из Чаплыгина. Коллектив, которым руководит Юрий Чернавцев образовался ещё в 60-е годы прошлого века! В будущем году он собирается отметить 60-летие со дня своего основания. В АРТ-Пространстве «Модное место» ровесники «ливерпульской четвёрки» представили концертную программу, в которой классика встретилась с эстрадой, а авторские песни — с любимыми хитами.

Снял видео и смонтировал попурри Аркадий Свиридов.


Лёгкий морозец и снег

В Липецке начнёт немного холодать. 27 декабря температура воздуха составит от -1 до -3 градусов, а на следующий день – от -2 до -4. В течение обоих выходных периодически будет идти небольшой снег.

IMG_8549.jpg

Отключение воды

27 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Московская, 111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153;
- пер. Вишневый, 1а;
- пр-д. Сержанта Кувшинова, 7, 10.

167.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Фруктового.

28 декабря с 10:00 и до конца ремонта закрутят вентили:
- ул. Октябрьская, 53.

Отключение света

27 декабря с 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Адмирала Макарова, 1а;
- ул. Володарского, 1а, 12;
- ул. Даргомыжского, 7;
- ул. Депутатская, 52, 52а, 54, 55б, 58;
- ул. Индустриальная, 44;
- пер. Вишневый, 1а.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

28 декабря с 09:00 до 17:00 проведут незабываемое воскресенье в потёмках:

- ул. Генерала Меркулова, 37, 39, 39а, 41, 47;
- пр-т имени 60-летия СССР, 9, 11, 11а, 13, 15, 16а, 17, 19, 21.

Вязанный Дед Мороз

28 декабря в 11:00 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) ждёт маленьких зрителей на новогодний спектакль «Снежные сказки» (0+).

jx-fQdp9svy0hU5O_aDtsQRDhPAkax4a4yx1Hb_wN2OJYmqPV1auJQy0AQ3mG-nIJJPipL-CT_5rdrFvkKJtfB5j.jpg

Постановка Театра Под Деревом, бережное погружение в мир театральной фантазии, вязаные пальчиковые куклы и живая музыка. Всё это создаст атмосферу настоящего праздничного волшебства.

Вечер блюза

27 декабря в 19:01 в «Библиотеке» проводят последнюю субботу года с группой «Гастрабайтер блюз» (16+).

Единственное место и единственный вечер, на котором музыканты продемонстрируют свою программу «Под ёлочкой». При этом группа утверждает, что приготовила несколько сюрпризов для слушателей, каких – пока секрет.


Мюзикл

27 декабря в 12:00 концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) покажет яркий и озорной мюзикл «Вождь краснокожих» (6+).

По мотивам рассказа О.Генри на музыку Александра Зацепина, Тамаша Деака и Майкла Брауна. Два мошенника похитили мальчика, но ситуация перевернулась: вскоре именно дяденьки почувствовали себя пленниками в лапах ребёнка.

YSwgrEfIRikrByDv9w9atpKscGV061Dnk7QKKyKXv-GmsspZst-WHuNt46DPEggsfu-E9EmtT4jUJbxT4g8Tah0e.jpg

Фото vk.com/unionzal

Музыку исполняет ансамбль Дикси-Бэнд: Сергей Цепелев (труба), Дмитрий Данилов (банджо), Андрей Зайцев (туба), Константин Тельных (кларнет), Асхат Уланов (тромбон), Дмитрий Стульнев (ударные). В ролях артисты Липецкой филармонии Артём Тарасов, Сергей Колесник и Анастасия Пименова. Режиссер Иван Карпов, музыкальный руководитель спектакля Людмила Жаринова.

Мультпанорама

29 декабря в 12:00 и в 15:00 в «Унионе» состоится весёлая «Мультпанорама» Липецкого государственного духового оркестра под управлением главного дирижера Василия Збаражского (0+).

DSC_0050.jpg

Любимые мелодии композиторов Геннадия Гладкова, Алексея Рыбникова, Ханса Циммера и других из мультиков «Бременские музыканты», «Алладин», «Красавица и Чудовище», «Русалочка», «Король Лев», «Моана», «Маша и Медведь», «Буратино», «Ну, погоди!», а также из кинофильмов «Гарри Потер», «Пираты Карибского моря» и «Один дома». Солисты — Анастасия Пименова, Ульяна Уладова, Сергей Колесник, Светлана Дедяева.

Бесплатные мастер-классы

27 декабря в 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнёт работу новогодняя мастерская (12+).
Мастер-классы по созданию рождественского ангела и ёлочки для всех желающих. Участие бесплатное.

HkLabmQTNarmDJ9o5jtrOp-MM_e6F3mlvzImtps1k7xkGVl1B2SQoznmw8IqYfVCOlFH13RUjaSnUhrjAl3oM2Ri.jpg

Фото vk.com/event210637950

На свежем воздухе

27 декабря в 12:00 во дворе дома на улице Московской, 57 состоится спортивный праздник «В гостях у ёлки» (6+).

e9d898b3a852a2da86bb59229bd93143.jpg

Городской детско-юношеский центр «Спортивный» и департамент развития территории приглашает устроят увлекательные эстафеты, весёлые игры и конкурсы. Победителей и лучшие семейные команды ждут призы.

Встреча с поэтессой

27 декабря в 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится встреча-знакомство с молодой и талантливой поэтессой, , лауреатом Всероссийского конкурса «Карта молодой литературы» Инной Подзоровой (12+).

1w1kdgGw3AFM071DKVucMWOXgklUQJu3VlEbW3k2FWZGt5_aBI7Az5dkofvxogTTsTUQM8kYITdb0s1irQDOjltP.jpg

Общение с автором, ответы на ваши вопросы и много-много стихов.

Новогодние кинопоказы

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжает знаменитые новогодние кинопоказы. В эти выходные на экране «Баба Яга спасает Новый год». Россия, 2024. Семейное фэнтези. Режиссёры Армен Анакинян, Карен Захаров (6+).

Мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной Королевы и невольно освобождает ее. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу Деду Морозу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Чтобы спасти мир, понадобится помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических героев. Рейтинг на «Кинопоиске» 7,5.

В ролях: Ольга Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова.


 
Сеансы 27 декабря в 12:00 и в 15:00, 28 декабря в 12:00.

Ностальгия

28 декабря в 15:00 в малом зале ОЦКНТ очередную встречу проведёт киноклуб «Ностальгия». На экранах «Идеальные дни». Япония, Германия, 2023. Драма. Режиссёр Вим Вендерс (18+).

Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. А после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в одно и то же кафе. Но несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.

В ролях: Кодзи Якусё, Юми Асо, Масахиро Комото.



Бал-маскарад

28 декабря с 13:00 16:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится бал-маскарад «Липецкое новогодье» (12+). 

Окунуться в новогоднюю атмосферу, охватившую множество традиций из разных времен, включая эпоху Петра I. Мероприятие в рамках «Петровских забав».

82mSUcCDJhiD4_W-l0UUULg54rw5_Bmrw9fT8uZKrTdaDWqv1fOjpWxsP_iXWi4BA7_ApzsuoLcZ4C_TM7YpYs69.jpg

Фото vk.com/gdklipetsk

Кроме того, 27 и 28 ноября «Петровские забавы» продолжатся и народными гуляниями на площади Петра великого с 17:00 до 20:00.

Новый год в театре

27 и 28 декабря Липецкий драматический театр (пл. Театральная, 2) представит сказочный новогодний спектакль «Красавица и чудовище» (6+).

qtev0UXotbvaXtFtzo0jv0e00Sl-dpIbId_VWjLFG26ugzsSYRigNmHousM4elwwspIM6gucwZdcUZ17hbYD17Jf.jpg

Фото vk.com/lipdramteatr48

История растопленного сердца и чудесного преображения. Чудовище, которое вдруг изменилось из-за любви. Добрая новогодняя сказка.

Театр кукол

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в течение обоих выходных приглашает на спектакль «Корабль счастья» (0+).

По мотивам сказки «Летучий корабль». Вместе со спектаклями пройдёт новогодняя интерактивная программа «Елка радости» (0+).

1EXIuMj6JbSXHuWCmp_DSUSDGDjxupdqrczsGE0KjD5kv6ToWcJRVBICiYOlEoBLkcGz5NqxOL_J674jZRcDxbwQ.jpg

Фото vk.com/lgtk_48

27 декабря спектакли в 11:00, 14:00 и в 16:00, 28 декабря в 10:00 и в 13:00.

Дорогие липчане! Вот мы и дождались заключительных выходных в 2026 году, не считая 31 декабря. Отдыхаем сегодня и завтра, готовимся к новогодним каникулам, но не забываем одним глазком подглядывать за новостями. На GOROD48 вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
