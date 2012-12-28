Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
сегодня, 09:00
Выходные в Липецке: бал-маскарад, вязанный Дед Мороз и «Гастрабайтер-блюз»
Программа лучших мероприятий на уикенд.
В начале рубрики сегодня настроение липчанам поднимет эстрадная группа «Синхрон» из Чаплыгина. Коллектив, которым руководит Юрий Чернавцев образовался ещё в 60-е годы прошлого века! В будущем году он собирается отметить 60-летие со дня своего основания. В АРТ-Пространстве «Модное место» ровесники «ливерпульской четвёрки» представили концертную программу, в которой классика встретилась с эстрадой, а авторские песни — с любимыми хитами.
Снял видео и смонтировал попурри Аркадий Свиридов.
В Липецке начнёт немного холодать. 27 декабря температура воздуха составит от -1 до -3 градусов, а на следующий день – от -2 до -4. В течение обоих выходных периодически будет идти небольшой снег.
Отключение воды
27 декабря с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Московская, 111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153;
- пер. Вишневый, 1а;
- пр-д. Сержанта Кувшинова, 7, 10.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Фруктового.
28 декабря с 10:00 и до конца ремонта закрутят вентили:
- ул. Октябрьская, 53.
Отключение света
27 декабря с 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Адмирала Макарова, 1а;
- ул. Володарского, 1а, 12;
- ул. Даргомыжского, 7;
- ул. Депутатская, 52, 52а, 54, 55б, 58;
- ул. Индустриальная, 44;
- пер. Вишневый, 1а.
28 декабря с 09:00 до 17:00 проведут незабываемое воскресенье в потёмках:
- ул. Генерала Меркулова, 37, 39, 39а, 41, 47;
- пр-т имени 60-летия СССР, 9, 11, 11а, 13, 15, 16а, 17, 19, 21.
Вязанный Дед Мороз
28 декабря в 11:00 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) ждёт маленьких зрителей на новогодний спектакль «Снежные сказки» (0+).
Постановка Театра Под Деревом, бережное погружение в мир театральной фантазии, вязаные пальчиковые куклы и живая музыка. Всё это создаст атмосферу настоящего праздничного волшебства.
Вечер блюза
27 декабря в 19:01 в «Библиотеке» проводят последнюю субботу года с группой «Гастрабайтер блюз» (16+).
Единственное место и единственный вечер, на котором музыканты продемонстрируют свою программу «Под ёлочкой». При этом группа утверждает, что приготовила несколько сюрпризов для слушателей, каких – пока секрет.
Мюзикл
27 декабря в 12:00 концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) покажет яркий и озорной мюзикл «Вождь краснокожих» (6+).
По мотивам рассказа О.Генри на музыку Александра Зацепина, Тамаша Деака и Майкла Брауна. Два мошенника похитили мальчика, но ситуация перевернулась: вскоре именно дяденьки почувствовали себя пленниками в лапах ребёнка.
Фото vk.com/unionzal
Музыку исполняет ансамбль Дикси-Бэнд: Сергей Цепелев (труба), Дмитрий Данилов (банджо), Андрей Зайцев (туба), Константин Тельных (кларнет), Асхат Уланов (тромбон), Дмитрий Стульнев (ударные). В ролях артисты Липецкой филармонии Артём Тарасов, Сергей Колесник и Анастасия Пименова. Режиссер Иван Карпов, музыкальный руководитель спектакля Людмила Жаринова.
Мультпанорама
29 декабря в 12:00 и в 15:00 в «Унионе» состоится весёлая «Мультпанорама» Липецкого государственного духового оркестра под управлением главного дирижера Василия Збаражского (0+).
Любимые мелодии композиторов Геннадия Гладкова, Алексея Рыбникова, Ханса Циммера и других из мультиков «Бременские музыканты», «Алладин», «Красавица и Чудовище», «Русалочка», «Король Лев», «Моана», «Маша и Медведь», «Буратино», «Ну, погоди!», а также из кинофильмов «Гарри Потер», «Пираты Карибского моря» и «Один дома». Солисты — Анастасия Пименова, Ульяна Уладова, Сергей Колесник, Светлана Дедяева.
Бесплатные мастер-классы
27 декабря в 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнёт работу новогодняя мастерская (12+).
Мастер-классы по созданию рождественского ангела и ёлочки для всех желающих. Участие бесплатное.
Фото vk.com/event210637950
На свежем воздухе
27 декабря в 12:00 во дворе дома на улице Московской, 57 состоится спортивный праздник «В гостях у ёлки» (6+).
Городской детско-юношеский центр «Спортивный» и департамент развития территории приглашает устроят увлекательные эстафеты, весёлые игры и конкурсы. Победителей и лучшие семейные команды ждут призы.
Встреча с поэтессой
27 декабря в 12:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится встреча-знакомство с молодой и талантливой поэтессой, , лауреатом Всероссийского конкурса «Карта молодой литературы» Инной Подзоровой (12+).
Общение с автором, ответы на ваши вопросы и много-много стихов.
Новогодние кинопоказы
Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжает знаменитые новогодние кинопоказы. В эти выходные на экране «Баба Яга спасает Новый год». Россия, 2024. Семейное фэнтези. Режиссёры Армен Анакинян, Карен Захаров (6+).
В ролях: Ольга Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова.
Сеансы 27 декабря в 12:00 и в 15:00, 28 декабря в 12:00.
Ностальгия
28 декабря в 15:00 в малом зале ОЦКНТ очередную встречу проведёт киноклуб «Ностальгия». На экранах «Идеальные дни». Япония, Германия, 2023. Драма. Режиссёр Вим Вендерс (18+).
Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. А после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в одно и то же кафе. Но несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.
В ролях: Кодзи Якусё, Юми Асо, Масахиро Комото.
Бал-маскарад
28 декабря с 13:00 16:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) состоится бал-маскарад «Липецкое новогодье» (12+).
Окунуться в новогоднюю атмосферу, охватившую множество традиций из разных времен, включая эпоху Петра I. Мероприятие в рамках «Петровских забав».
Фото vk.com/gdklipetsk
Кроме того, 27 и 28 ноября «Петровские забавы» продолжатся и народными гуляниями на площади Петра великого с 17:00 до 20:00.
Новый год в театре
27 и 28 декабря Липецкий драматический театр (пл. Театральная, 2) представит сказочный новогодний спектакль «Красавица и чудовище» (6+).
Фото vk.com/lipdramteatr48
История растопленного сердца и чудесного преображения. Чудовище, которое вдруг изменилось из-за любви. Добрая новогодняя сказка.
Театр кукол
Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в течение обоих выходных приглашает на спектакль «Корабль счастья» (0+).
По мотивам сказки «Летучий корабль». Вместе со спектаклями пройдёт новогодняя интерактивная программа «Елка радости» (0+).
Фото vk.com/lgtk_48
27 декабря спектакли в 11:00, 14:00 и в 16:00, 28 декабря в 10:00 и в 13:00.
Дорогие липчане! Вот мы и дождались заключительных выходных в 2026 году, не считая 31 декабря. Отдыхаем сегодня и завтра, готовимся к новогодним каникулам, но не забываем одним глазком подглядывать за новостями. На GOROD48 вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
