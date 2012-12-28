Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Подрядчик незаконно получил 2,8 млн рублей из бюджета, за что тоже осужден.
В период с сентября по декабрь 2022 года осужденный, курировавший дорожные работы, подписал приемочную документацию, содержащую заведомо ложные сведения о объемах и качестве ремонта тротуаров. Несмотря на фактическое невыполнение подрядной организацией договорных обязательств, на счет строительной фирмы были перечислены бюджетные средства в размере свыше 2,8 млн рублей.
Преступная схема была раскрыта в результате совместной работы следственных органов, прокуратуры и подразделения экономической безопасности полиции. В ходе расследования изучена финансовая документация, проведены судебные экспертизы качества дорожных работ и допрошены свидетели. Полученные средства полностью возвращены в городской бюджет генеральным директором строительной компании.
Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 3 лет условного лишения свободы со испытательным сроком, а также наложил штраф в 150 тысяч рублей с запретом занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Ранее судебное решение было вынесено в отношении генерального директора строительной фирмы, который получил аналогичное наказание, но со штрафом в 500 тысяч.
