Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ

Подрядчик незаконно получил 2,8 млн рублей из бюджета, за что тоже осужден.

Следственный отдел по Ельцу завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника управления администрации городского округа. Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, бывший чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».В период с сентября по декабрь 2022 года осужденный, курировавший дорожные работы, подписал приемочную документацию, содержащую заведомо ложные сведения о объемах и качестве ремонта тротуаров. Несмотря на фактическое невыполнение подрядной организацией договорных обязательств, на счет строительной фирмы были перечислены бюджетные средства в размере свыше 2,8 млн рублей.Преступная схема была раскрыта в результате совместной работы следственных органов, прокуратуры и подразделения экономической безопасности полиции. В ходе расследования изучена финансовая документация, проведены судебные экспертизы качества дорожных работ и допрошены свидетели. Полученные средства полностью возвращены в городской бюджет генеральным директором строительной компании.Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 3 лет условного лишения свободы со испытательным сроком, а также наложил штраф в 150 тысяч рублей с запретом занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Ранее судебное решение было вынесено в отношении генерального директора строительной фирмы, который получил аналогичное наказание, но со штрафом в 500 тысяч.