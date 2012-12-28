Все новости
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: сын зарезал мать, езда по встречке и что там с «Петропарком»
Общество
Отсутствие дорожного знака не стало поводом отмены судебного решения по ДТП
Общество
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
«РИР-Энерго» докопалось до Липецкого областного центра инфекционных болезней
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Общество
Выходные в Липецке: «Мистер и мисс студенчество», танцы целый день
Общество
В районах Коровино и Сырское отключат холодную воду
Общество
Какая боль….
Спорт
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
В Елецком районе изъяли крупную партию марихуаны
Происшествия
Общество
175
сегодня, 11:54
1

Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ

Подрядчик незаконно получил 2,8 млн рублей из бюджета, за что тоже осужден.

Следственный отдел по Ельцу завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника управления администрации городского округа. Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, бывший чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В период с сентября по декабрь 2022 года осужденный, курировавший дорожные работы, подписал приемочную документацию, содержащую заведомо ложные сведения о объемах и качестве ремонта тротуаров. Несмотря на фактическое невыполнение подрядной организацией договорных обязательств, на счет строительной фирмы были перечислены бюджетные средства в размере свыше 2,8 млн рублей.

Преступная схема была раскрыта в результате совместной работы следственных органов, прокуратуры и подразделения экономической безопасности полиции. В ходе расследования изучена финансовая документация, проведены судебные экспертизы качества дорожных работ и допрошены свидетели. Полученные средства полностью возвращены в городской бюджет генеральным директором строительной компании.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 3 лет условного лишения свободы со испытательным сроком, а также наложил штраф в 150 тысяч рублей с запретом занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Ранее судебное решение было вынесено в отношении генерального директора строительной фирмы, который получил аналогичное наказание, но со штрафом в 500 тысяч.
1

Комментарии (1)

не-а че
сегодня, 12:05
За 10 шоколадок двушечку дают, а тут условкой отделался за 2.8 ляма.
