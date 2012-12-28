«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Мошенник под видом медработника продал пенсионерке чудо-аппарат за 56 тысяч рублей
Но этот прибор стоит в несколько раз дешевле.
«В квартиру пенсионерки мужчина пришел под видом работника медицинского учреждения и предложил купить магнитотерапевтический аппарат стоимостью более 56 тысяч рублей. Женщина согласилась. А спустя несколько дней она обратилась в названное медицинское учреждение, чтобы подробнее узнать об аппарате. Но ей сообщили, что организация не занимается продажей подобного оборудования и такой сотрудник у них никогда не работал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Белгородец признался, что убедил пенсионерку купить аппарат якобы с большой скидкой. На самом деле подобный прибор стоит в несколько раз дешевле.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части 2 статьи 159 УК РФ). Предприимчивому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
