Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра

Спасатели советуют липчанам обходить деревья стороной.

Как сообщили в Управления ГО и ЧС города Липецка, за минувшую ночь и сегодняшний день зарегистрировано 28 происшествий, связанных с падением деревьев вследствие сильных порывов ветра и неблагоприятной погоды.Спасатели управления оперативно устраняют последствия и просят соблюдать меры предосторожности: не оставлять автомобили рядом с деревьями и под проводами линий электропередачи, обходи деревья и провода стороной, особенно при сильном ветре. При возможности находить безопасное место для парковки автомобиля вдали от возможных опасностей.