Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Происшествия
460
сегодня, 16:31
1
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Спасатели советуют липчанам обходить деревья стороной.
Спасатели управления оперативно устраняют последствия и просят соблюдать меры предосторожности: не оставлять автомобили рядом с деревьями и под проводами линий электропередачи, обходи деревья и провода стороной, особенно при сильном ветре. При возможности находить безопасное место для парковки автомобиля вдали от возможных опасностей.
0
0
5
0
0
Комментарии (1)