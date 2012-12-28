Все новости
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Статистика: в Липецкой области сократились промышленное производство и ввод жилья
Экономика
Экономика
24
6 минут назад

Статистика: в Липецкой области сократились промышленное производство и ввод жилья

За десять месяцев номинальная начисленная зарплата в Липецкой области выросла на 15,7%, а реальная — на 4,9%. Липецкстат представил итоги социально-экономического положения Липецкой области в январе-октябре. 

Промышленное производство по итогам десяти месяцев сократилось на 0,8% - выросла только добыча полезных ископаемых (+1,8%), в сфере обрабатывающих производств падение составило 0,9%, в обеспечении электроэнергией, паром и газом —  на 4,1%, в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов —  на 14%. 

Производство сельхозпродукции выросло в январе-октябре на 12%, до 39,5 миллиарда рублей. Поголовье крупного рогатого скота составило 114,9 тысячи голов, на 0,4% больше, чем год назад, в то же время поголовье свиней сократилось на 6,7%, до 791,5 тысячи, овец и коз стало меньше на 9,1% (62,8 тысячи). В хозяйствах населения содержалось 22% поголовья крупного рогатого скота, 2% свиней, 82% коз и овец. 

Объем строительных работ в январе-октябре составил 105,9 миллиарда рублей или 77,8% (в сопоставимых ценах) к январю-октябрю 2024 года. За десять месяцев построено 4299 квартир, или 482,3 тысячи квадратных метров жилья —  это 92,9% к тому же периоду прошлого года. Из них 74,5% общей площади жилья построено населением. 

Оборот розничной торговли за десять месяцев вырос на 2,1% и составил чуть более 375 миллиардов рублей. На долю пищевых продуктов и табака пришлось 45,7% товарооборота, на долю непродовольственных товаров —  54,3%. Оборот общественного питания вырос заметнее, на 8,4%, и составил 14,6 миллиарда рублей. Платных услуг населению было оказано за десять месяцев на 97,8 миллиарда рублей, на 2,9% больше, чем годом ранее. Основные расходы пришлись на жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги. 

Индекс потребительских цен в октябре составил 100,6%, в том числе на продовольственные товары — 101,3%, на непродовольственные товары — 100,4%, на услуги —  99,8%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила в конце октября 21 985,75 рубля в расчете на месяц. по сравнению с сентябрем она выросла на 0,4%, а по сравнению с началом года —  на 5,7%. 

Реальные денежные доходы по оценке в январе-сентябре увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,8%, а реальные располагаемые денежные доходы (с учетом обязательных платежей и индекса потребительских цен) увеличились на 6,2%. Среднемесячная начисленная зарплата за сентябрь составила 73 214 рублей: по сравнению с сентябрем 2024 года она увеличилась на 12,8%. 
промышленность
жилье
Комментарии

