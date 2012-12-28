Статистика: в Липецкой области сократились промышленное производство и ввод жилья

За десять месяцев номинальная начисленная зарплата в Липецкой области выросла на 15,7%, а реальная — на 4,9%. Липецкстат представил итоги социально-экономического положения Липецкой области в январе-октябре.





Промышленное производство по итогам десяти месяцев сократилось на 0,8% - выросла только добыча полезных ископаемых (+1,8%), в сфере обрабатывающих производств падение составило 0,9%, в обеспечении электроэнергией, паром и газом — на 4,1%, в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов — на 14%.Производство сельхозпродукции выросло в январе-октябре на 12%, до 39,5 миллиарда рублей. Поголовье крупного рогатого скота составило 114,9 тысячи голов, на 0,4% больше, чем год назад, в то же время поголовье свиней сократилось на 6,7%, до 791,5 тысячи, овец и коз стало меньше на 9,1% (62,8 тысячи). В хозяйствах населения содержалось 22% поголовья крупного рогатого скота, 2% свиней, 82% коз и овец.Объем строительных работ в январе-октябре составил 105,9 миллиарда рублей или 77,8% (в сопоставимых ценах) к январю-октябрю 2024 года. За десять месяцев построено 4299 квартир, или 482,3 тысячи квадратных метров жилья — это 92,9% к тому же периоду прошлого года. Из них 74,5% общей площади жилья построено населением.Оборот розничной торговли за десять месяцев вырос на 2,1% и составил чуть более 375 миллиардов рублей. На долю пищевых продуктов и табака пришлось 45,7% товарооборота, на долю непродовольственных товаров — 54,3%. Оборот общественного питания вырос заметнее, на 8,4%, и составил 14,6 миллиарда рублей. Платных услуг населению было оказано за десять месяцев на 97,8 миллиарда рублей, на 2,9% больше, чем годом ранее. Основные расходы пришлись на жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги.Индекс потребительских цен в октябре составил 100,6%, в том числе на продовольственные товары — 101,3%, на непродовольственные товары — 100,4%, на услуги — 99,8%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила в конце октября 21 985,75 рубля в расчете на месяц. по сравнению с сентябрем она выросла на 0,4%, а по сравнению с началом года — на 5,7%.Реальные денежные доходы по оценке в январе-сентябре увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,8%, а реальные располагаемые денежные доходы (с учетом обязательных платежей и индекса потребительских цен) увеличились на 6,2%. Среднемесячная начисленная зарплата за сентябрь составила 73 214 рублей: по сравнению с сентябрем 2024 года она увеличилась на 12,8%.